90 ans du stade Geoffroy Guichard : "L'équipe adverse en avait une peur bleue"

Journée exceptionnelle sur France Bleu Saint-Étienne Loire. En ce 13 septembre 2021, on célèbre les 90 ans du stade Geoffroy Guichard, emblématique et indissociable de l'ASSE et de Saint-Étienne.

Encore une bougie de soufflée et il nous fait toujours autant vibrer. On célèbre les 90 ans du stade Geoffroy Guichard ce lundi. Toute cette journée du 13 septembre, France Bleu Saint-Étienne Loire vous fait vivre cet anniversaire, à travers des émissions spéciales, des reportages et des interviews.

"Saint-Étienne, c'est une institution"

A cette occasion, nous recevions dans nos studios Hervé Revelli, ancien joueur de l'ASS et Jacques Vendroux, journaliste sportif de Radio France. "Ce stade, c'est l'ADN de la ville de Saint-Étienne, ça fait partie du patrimoine", explique le journaliste, évoquant le changement d'ambiance dans les années 1970. "Geoffroy Guichard c'est un nom magique, c'est une institution. La légende du stade a été créé de toute pièce par les vrais verts de Saint-Étienne, ce sont les Hervé Revelli et les Oswaldo Piazza qui ont créé le mythe", enchaîne Jacques Vendroux. "Saint-Étienne, c'est une institution."

"Dans ce stade, il y a une ambiance extraordinaire", explique Hervé Revelli, ancien attaquant des Verts et auteur de 216 réalisations. "D'anciens joueurs m'ont raconté que dès qu'ils voyaient les lumières du stade, ils commençaient à trembler dans le bus. Ensuite, on avait qu'à les achever. On était poussé par cette foule", poursuit l'ancien joueur. "L'équipe adverse en avait une peur bleue, et nous on avait la chair de poule dans le vestiaire quand on entendait la foule."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un stade qui a changé mais qui fait toujours trembler

Durant toutes ces années, le stade Geoffroy Guichard a bien sûr évolué. "Quand je suis arrivé à l'âge de 16 ans, il n'y avait pas de tribune derrière les buts, à l'époque on jouait sans éclairage", explique Hervé Revelli. "J'ai vu le stade changer, il fallait garder cette structure, qu'il reste un Chaudron, qu'il fasse toujours trembler."

Jacques Vendroux et Hervé Revelli ont aussi évoqué le projet de rachat du club. "On entend beaucoup de bruit au sujet de ce rachat, mais la meilleure façon d'acheter, c'est d'aller voir les présidents et c'est de payer, il faut arrêter de faire des conférences de presse bidons", s'est agacé Hervé Revelli, taclant le projet de X3 France.