"90% des crèches de Nice fermées aujourd'hui" annonce la CGT

La CGT appelle à la grève ce jeudi dans les crèches de Nice pour réclamer de meilleures conditions de travail et d'accueil. Un appel relayé sur France Bleu Azur par la voix de Céline Lemaire, auxiliaire de puériculture section petite enfance. Elle nous annonce "90% de crèches fermées" ce jeudi.

ⓘ Publicité

"On devrait être dans la pédagogie alors qu'on ne fait que de la garderie"

"L'accueil est aujourd'hui dégradé. On ne peut plus accueillir les enfants comme on le devrait. On devrait être dans la pédagogie alors qu'on ne fait que de la garderie." La raison ? "Le manque de personnels. Oui il y a eu des crèches qui ont été ouvertes mais il y a toujours une pénurie aujourd'hui. On a du personnel qui s'en va. Par épuisement, parce que les salaires ne sont pas revalorisés. On n'est pas en nombre suffisant. Parfois il manque huit personnes dans des crèches qui fonctionnent à 30. C'est énorme."

Rassemblement place Garibaldi

A noter qu'un rassemblement est prévu à 9h30 place Garibaldi à Nice. Ce mouvement concerne des Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem) ainsi que des personnels des accueils périscolaires et des services dédiés à la propreté des locaux. Les services de restauration pourraient également être affectés, selon la CGT.