90 km/h dans l'Indre ; quels axes concernés ?

Châteauroux, France

C'était attendu, c'est désormais acté. 220 km de routes départementales devraient repasser à 90 km/h. Pour l'heure, la carte routière n'a pas été précisément établie mais le conseil départemental distille les indices : "On va le faire en cohérence avec les départements voisins, sur les axes transversaux" précise Michel Bougault, conseiller départemental.

Concrètement : si la Touraine et le Poitou décident de passer les grandes départementales allant vers l'Indre à 90 km/h, l'Indre s'alignera. On peut donc extrapoler un peu et imaginer qu'une partie de la D943 entre Tours et la Châtre, la D925 vers Saint-Amand-Montrond dans le Cher ou la D975, qui traverse la Brenne pourraient être concernées. En tout état de cause, ces axes pourraient ne pas passer intégralement à 90 km/h : la vitesse pourrait varier entre 80 et 90 suivant la dangerosité estimée de certaines zones.

Seule certitude, la N 151 entre Châteauroux et Issoudun restera à 80 km/h, "c'est une volonté du préfet" précise Michel Bougault.

En ce qui concerne le calendrier, le Conseil départemental veut prendre le temps de définir les axes avec les départements limitrophes. Cela pourrait prendre encore plusieurs semaines. Il faudra ensuite ré-installer les panneaux. Ce ne sera pas le plus compliqué : il se murmure qu'ils n'ont pas été rangés bien loin, en prévision d'un possible revirement du gouvernement.