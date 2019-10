Quatre-vingt-dix personnalités signent une tribune pour soutenir la mère voilée prise à partie par un élu RN

Le site internet du journal Le Monde publie ce mardi un texte signé par 90 personnalités, dont Omar Sy et Mathieu Kassovitz, pour dénoncer la vidéo du Rassemblement National ciblant une femme voilée. Dans cette tribune, le collectif demande à Emmanuel Macron de "condamner cette agression".

Belfort, France

"Jusqu’où laisserons-nous passer la haine des musulmans ?" Dans une tribune publiée ce mardi sur lemonde.fr, 90 personnalités, dont l'acteur Omar Sy, le rappeur Nekfeu, le réalisateur Mathieu Kassovitz, ou encore la députée LFI Danièle Obono demandent au Chef de l'Etat d'intervenir pour condamner fermement "l'agression" dont a été victime la mère voilée vendredi dernier après la vidéo tournée par un élu RN au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.

Quelles seront les conséquences d’une telle humiliation ?

"Si l’image nous révolte tant, c’est parce que nous en sommes tous collectivement responsables (...) cette scène, ces mots, ce comportement sont d’une violence et d’une haine inouïes. Mais par notre lâcheté, par nos renoncements, nous avons contribué, petit à petit, à les laisser passer, à les accepter", écrivent-ils d'emblée.

Cette femme a été "publiquement piétinée, chosifiée, déshumanisée, devant le groupe d’enfants qu’elle accompagnait bénévolement (...) Quelles seront les conséquences d’une telle humiliation publique si ce n’est renvoyer à cet enfant qu’il demeure un citoyen de seconde zone, indigne d’être pleinement français et reconnu comme tel ?"

Refuser l'inacceptable

"Où est l’indignation générale ? Où sont les émissions de télévision, de radio, hormis quelques billets et tribunes comme celle-ci pour condamner cette agression ? Où est la parole publique de premier niveau, celle de nos élus, des partis politiques, celle des ministres, celle du président de la République pour refuser l’inacceptable ?", poursuivent-ils.

"Ne nous y trompons donc pas. L’extrême droite a fait de la haine contre les musulmans un outil majeur de sa propagande, mais elle n’en a pas le monopole. Des membres de la droite et de la gauche dites républicaines n’hésitent pas à stigmatiser les musulmans, et en premier lieu les femmes portant le voile, souvent -au nom de la laïcité-".

Une instrumentalisation de la laïcité

"Jusqu’où laisserons-nous passer ces haines ? (...) Jusqu’à quand allons-nous accepter que la laïcité, socle de notre République, soit instrumentalisée pour le compte d’une vision ségrégationniste, raciste, xénophobe, mortifère de notre société ? Acceptons-nous de nous laisser sombrer collectivement ou disons-nous stop maintenant, tant qu’il est encore temps ?"

Refuser que nos concitoyens musulmans soient stigmatisés

"Nous demandons urgemment au Président de la République de condamner publiquement l’agression dont cette femme a été victime devant son propre fils (...) de refuser que nos concitoyens musulmans soient fichés, stigmatisés, dénoncés pour la simple pratique de leur religion et d’exiger solennellement que cessent les discriminations et les amalgames envers une partie de notre communauté nationale".

Parmi les 90 personnalités signataires : Rokhaya Diallo, journaliste et réalisatrice, DJ Snake, artiste, Marina Foïs, actrice, Mathieu Kassovitz, acteur et réalisateur, Kyan Khojandi, auteur, Tonie Marshall, réalisatrice, productrice, Guillaume Meurice, humoriste, Géraldine Nakache, actrice et réalisatrice, Nekfeu, artiste, Danièle Obono, députée (La France insoumise), Alessandra Sublet, animatrice, Omar Sy, acteur...