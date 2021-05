90 policiers et CRS se sont déployés à Etouvie, à Amiens pour faire régner l'ordre

Démonstration de force dans le quartier d' Etouvie, à Amiens, hier soir. 90 policiers et CRS se sont déployés pour effectuer des contrôles routiers et d'identité sous les yeux de la Préfète et du Maire d'Amiens ainsi que l'adjoint au Maire, délégué au secteur Ouest, Clément Stengel.

Hier soir, les habitants du quartier d'Etouvie ont pu apercevoir trois unités de police et de CRS, marchant pas à pas dans la cour des habitations pendant une heure. Ils étaient 90 policiers répartis dans le quartier et aux abords des routes pour effectuer des contrôles routiers et d'identités. Une opération de communication en présence de la préfète de la Somme et du maire d'Amiens, Brigitte Fouré, ainsi que du délégué au secteur ouest, Clément Stengel, candidat aux départementales.

Depuis le début de l'année, les contrôles policiers sont renforcés dans ce quartier où la situation est très tendue ces derniers temps : feu de voitures et de poubelles, violences envers les policiers, trafics de drogues...les forces de l'ordre veulent donc montrer leur présence. Ici, la délinquance a augmenté de 22% par rapport à l'année dernière : "c'est un quartier fragile, où il y a beaucoup de pauvreté, où il y a de l'économie souterraine, des problèmes de trafics de stupéfiants, une jeunesse désœuvrée", rapporte David Preud'homme, directeur départemental de la sécurité publique.

Tous ces renforts vont répéter l'opération jusqu'à demain, puis tous les jours, en moins grand nombre toutefois.