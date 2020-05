900 enfants de l'Yonne vivent le confinement dans des foyers ou des familles d'accueil

Cette période de confinement est éprouvante et délicate à gérer pour de nombreux Français. Elle l'est aussi pour les enfants et adolescents éloignés de leurs parents, qui vivent dans des foyers ou dans des familles d'accueil. Ils sont près d'un millier dans l'Yonne.

L'école à la maison, les habitudes chamboulées, les copains et copines qu'on ne peut plus voir... le confinement est parfois difficile à vivre pour les enfants et adolescents, en particulier pour celles et ceux qui vivent dans des foyers ou des familles d'accueil.

Dans l'Yonne, ils sont plus de 900. Des mineurs isolés ou des enfants qui ont été éloignés de leur famille pour leur protection. Souvent, ils ont déjà vécu des épreuves et malgré leur jeune âge, ont parfois un passé douloureux. Le confinement a donc, depuis deux mois, chamboulé un quotidien déjà bouleversé.

Certains jeunes ont eu besoin d'un soutien psychologique renforcé au début. Ils ont vécu le confinement comme une sorte d'enfermement

A Sens, 47 enfants âgés de 2 à 19 ans vivent en ce moment dans l'une des quatre maisons d'enfants gérées par la fondation "la vie au grand air". Avec le confinement, il a d'abord fallu réorganiser le travail des 80 intervenants. "Certaines personnes considérées comme fragiles du fait de pathologies qui pouvaient être aggravées par le Covid - 19 ont été mises en retrait, mais l'ensemble des salariés a continué d'intervenir de façon très professionnelle", explique Elisabeth Thevenin, la directrice.

"On prend plus le temps. Et ça se ressent dans la relation qu'on peut avoir avec eux" - Marie-Clémence Corbin, éducatrice Copier

Il a aussi fallu faire accepter une situation potentiellement explosive a des jeunes parfois un peu déboussolés : "On a organisé beaucoup de temps de parole avec les jeunes en fonction des groupes d'âge. Certains jeunes ont aussi eu besoin d'un soutien psychologique renforcé au début, car ils ont vécu ça comme une sorte d'enfermement", ajoute Elisabeth Thevenin. "Et puis on a été en lien avec les parents, notamment pour les plus jeunes, en les faisant appeler régulièrement, en donnant des nouvelles pour compenser l'absence temporaire de contacts, puisque les enfants qui ont habituellement un droit de visite n'ont pas pu en bénéficier depuis le début du confinement", poursuit la directrice.

Et comme les enfants et les adolescents sont présents toute la journée dans les foyers, il faut les occuper et superviser le travail scolaire.

On voulait leur montrer qu'on était là pour eux. On s'est rendu disponible.

Les emplois du temps des 45 éducateurs ont été adaptés. Certains, comme Marie-Clémence Corbin, se sont rendus plus disponibles : "On a essayé de faire des plus grosses journées, pour être avec eux pendant une bonne partie de la journée. On voulait leur montrer qu'on était là pour eux", explique la jeune femme.

"L'ensemble des salariés a continué d'intervenir de façon très professionnelle" - Elisabeth Thevenin. Copier

Il a aussi fallu être inventif pour les occuper. "On fait des pique-niques au fond du jardin pour faire comme si on sortait, des après-midi cinéma. On fait de la cuisine, de la peinture... plein de choses en fait ! Pour le moment, on ne manque pas d'imagination", se félicite Marie-Clémence Corbin qui note un changement dans les relations avec les enfants. "On n'est pas dans le speed du quotidien. On fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. On prend plus le temps avec tout le monde. Et ça se ressent dans la relation qu'on peut avoir avec eux", assure l'éducatrice.

La directrice confirme : "les éducateurs ont pu vivre un temps arrêté, dans une sorte de bulle, avec les enfants. Ils se sont mieux connus. Notamment les adolescents qui sont parfois dans l'évitement. Là, l'évitement n'est pas possible et je pense que ça va laisser des traces intéressantes".

400 enfants en foyers, 530 en familles d'accueil

Dans l'Yonne, il y a près de 400 enfants et adolescents qui habitent dans des structures collectives comme celle-ci. Il y a aussi 530 enfants qui vivent en familles d'accueil.

"La dimension du temps a changé et les enfants se posent" - Fabienne Lenti, assistante familiale Copier

Fabienne Lenti s'occupe de deux enfants de 7 et 10 ans chez elle, à Saint Florentin. Avec le confinement, son rôle a un peu changé. Mais cette assistante familiale trouve ça finalement plutôt positif : "contrairement à ce qu'on peut penser, une assistante familiale vit plus dans sa voiture que dans sa maison ! Pour leur faire faire une activité extrascolaire, pour les conduire à de nombreux rendez-vous : les visites médiatisées du mercredi avec les parents, le suivi psychologie, les rencontres avec les éducateurs... donc quand on s'occupe de deux ou trois enfants, ça fait beaucoup de trajets. Là, ça change. Les enfants n'ont pas de rendez-vous, nous non plus. Cela a créé une pause, un temps calme".

1500 enfants accompagnés au sein de leur famille

On compte aussi dans l'Yonne près de 1500 enfants accompagnés au sein même de leur famille. "_Les missions ont été maintenues mais certaines ont du être adaptées, notamment le suivi au domicile. Compte tenu du confinement, nous avons ciblé et privilégié les visites qui nécessitaient absolument des rencontres "présentielles". Sinon, un suivi téléphonique intense a été mis en place au niveau des associations, explique C_éline Villette, directrice du service "enfance et famille" au conseil départemental de l'Yonne. Elle se félicite d'ailleurs d'un travail mené en bonne intelligence et en coopération avec la Justice.

"Les missions ont été maintenues mais certaines ont du être adaptées" - Céline Villette, directrice "enfance et famille" au conseil départemental 89 Copier

Le département est par ailleurs toujours à la recherche de familles d'accueil ou assistants familiaux. Pour l'instant, il y en a 300 dans le département.