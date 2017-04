900 pèlerins mayennais en voyage à Lourdes

Le traditionnel pèlerinage des vacances de Pâques organisé par le diocèse de Laval dans la cité mariale fait le plein cette année.

Ils étaient plus de 900, ce lundi matin, au départ du train à Laval. Des centaines de catholiques mayennais qui ont pris la direction de Lourdes pour le pèlerinage diocésain qui a lieu chaque année au moment des vacances de Pâques. Deux rames de TGV ont été affrêtées par la SNCF pour l'occasion.

Un départ groupé qui demande pas mal d'organisation. Roland Duval, le directeur des pélerinages du diocèse de Laval n'a pas trop de 2 téléphones portables pour gérer ces pèlerins qui ont toujours beaucoup de questions : "Les gens me demandent où se trouve leur voiture, où est leur place, à quelle heure on va partir... Bienqu'ils aient toutes ces informations, il y a souvent ces petites questions qui reviennent ! Il y a aussi les pèlerins qui sont un peu inquiets : le train doit partir à 11 heures mais quand je suis arrivé à 8 heures ce matin, il y avait déjà des gens avec leurs valises sur le quai !"

Roland Duval, le directeur des pèlerinages du diocèse de Laval © Radio France - Claudia Calmel

Dans le groupe, il y a des familles, des jeunes, des malades, mais aussi des accompagnants comme Jeannick qui fait son tout premier pélerinage à Lourdes cette année : "Je fais partie des bizuths ! Beaucoup de mes amis ont déjà participé et cette année, je me suis dit "pourquoi pas moi" ? C'est une très belle expérience. Je crois que j'ai pas mal reçu dans ma vie. Maintenant, j'ai envie de donner."

Les pèlerins doivent parfois jouer à "Tetris" pour caser leurs bagages © Radio France - Claudia Calmel

Cette année, 120 jeunes font partie du voyage, comme Pierre, 24 ans. Il participe à ce pèlerinage depuis tout petit et prend une leçon de vie à chaque fois : "Ça fait complètement relativiser notre vie et nos petits problèmes du quotidien. Pendant ces quelques jours au contact des malades, on se dit qu'on a de la chance et que pour nous tout va bien."

Pierre fait partie des jeunes accompagnants © Radio France - Claudia Calmel

Les 900 pèlerins du diocèse de Laval vont passer quatre jours à Lourdes et rentreront en Mayenne samedi en fin d'après-midi.