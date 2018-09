Ce samedi matin, avant de chiner à la braderie de Lille, ils ont enfilé leurs baskets ! 9 000 coureurs ont participé cette année aux différentes courses à pied sur le grand boulevard de La Madeleine. Le semi marathon, le 10 km, une course de 2024 mètres pour les enfants... Et la nouveauté cette année, c'est le retour de la course de 5 km au départ de Wasquehal.

"Un beau succès" pour Ludovic Tierrie, qui organise l'événement, même si le nombre de participants était plus élevé l'an dernier (12 000), "en raison de la ré-inscription automatique des inscrits de 2016 dont la course a été annulée".

Certains sont venus déguisés

La météo était excellente : du soleil, pas de vent.. L'ambiance était à la fois sportive et festive : certains sont venus déguisés avec des perruques, des colliers de fleurs ou des chapeaux de pirate.

Bruno et ses amis nordistes n'ont pas attendu la ligne d'arrivée pour faire la fête © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Ce sont deux Kenyans qui sont montés sur la première marche du podium : Victor Chumo qui a couru le semi-marathon en un peu plus d'une heure, et Solomon Boit pour le 10 km en vingt-huit minutes et dix-neuf secondes. A noter, pour le semi-marathon, le premier arrivé Français était un Nordiste, Thomas Deleu, qui a battu son record personnel en une heure six minutes et cinquante secondes.

Pour la première fois cette année, le CHU de Lille organisait l'opération "Je cours avec mon doc" : une quarantaine de médecins de l'hôpital ont couru aux côtés de leurs patients pour encourager l'activité sportive, renforcer les liens entre soignants et malades et sensibiliser à la greffe et aux dons.