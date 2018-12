9.300 couronnes de Noël déposées sur les tombes des soldats tués en Normandie

Pour la première fois, l'association Wreaths Across America fait déposer ce samedi 9.300 couronnes de Noël sur chacune des tombes des soldats enterrés au cimetière américain de Colleville-sur-mer en Normandie. Un hommage au GI'S venus libérer l'Europe en 1944.

L'association Wreaths Across America dépose depuis 7 ans des couronnes de Noël sur chacune des tombes du cimetière d'Arlington (USA)

Colleville-sur-Mer, France

Ce 1er décembre 2018, l'American Battle Monuments Commission (ABMC) accueillera pour la première fois au Cimetière Américain de Normandie à Colleville-sur-Mer (Calvados) l’association américaine Wreaths Across America.

Cette association déposera une couronne de Noël au pied de plus de 9.300 tombes de soldats américains venus libérer l’Europe en 1944. Cette cérémonie fait écho à celle organisée depuis sept ans au cimetière d'Arlington à Washington D.C. Une manifestation à laquelle participent chaque année aux USA plus de 30.000 personnes.

Quatre avions spéciaux venus des États-Unis

Ces couronnes de sapins, ornées chacune d'un ruban rouge, arriveront directement des États-Unis (État du Maine) via quatre avions spécialement affrétés par la compagnie United Airlines.

Elles sont le symbole d’un hommage vibrant pour de ne pas oublier le sacrifice des soldats en cette période de fêtes de fin d’année.

10.000 bougies

Le même jour, le Cimetière Américain de Normandie accueillera l’association française US Memory Normandy. En partenariat avec Isigny-Omaha Intercom et son Office de Tourisme, l’association placera 10.000 bougies à LED sur chaque croix du cimetière ainsi qu'au niveau du Jardin des Disparus pour une illumination à la nuit tombée.

Les visiteurs du cimetière pourront assister à cet événement jusqu’à 20h00 et participer à la pose des couronnes de sapin et des bougies. Une cérémonie officielle est également prévue à 16h en présence des forces armées américaines (Army, Navy, Air Force, Marine Corps) avec un survol d'avions au dessus du cimetière de 70 hectares. Le lendemain, le dimanche 2 décembre, l'association Wreaths Across America déposera sur chacune des cinq plages du Débarquement ainsi que sur le site de la Pointe du Hoc une couronne de sapin géante.

Le public sera accueilli à partir de 12h30. Les visiteurs pourront participer à la pose des couronnes de Noël sur chaque sépulture.