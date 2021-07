Les campings et hôtels de Gironde sont réservés à 95% cet été

La saison estivale s'annonce excellente avec une superbe fréquentation en Gironde. Pascale Got se réjouit d'un été plus animé que l'année dernière

Il y a 95% de réservation sur juillet et août dans les campings et les hôtels

La présidente de Gironde tourisme précise que la tendance à se mettre au vert entamée lors du premier confinement, se confirme cette année : la plage et la campagne marchent bien, dit elle. Ces belles fréquentations seront surtout celles des touristes français, Pascale Got s'attend à voir moins de touristes étrangers. Autre point compliqué, le recrutement des saisonniers : le confinement a détourné certaines personnes de ces métiers constate la présidente de Gironde tourisme, mais vu le taux de remplissage, tout rentre dans l'ordre progressivement rassure Pascale Got. Et pour finir de rassurer les touristes pas encore vaccinés, la conseillère départementale précise que des dispositifs de vaccination éphémère seront mis en place

Le vaccibus ira vers les villes touristiques pour offrir la possibilité de se faire vacciner pendant les vacances