96 nouveaux sapeurs-pompiers volontaires intègrent les casernes de Dordogne

Ils sont 50 filles et 46 garçons. 96 jeunes sapeurs-pompiers volontaires ont été officiellement intégrés ce samedi lors d'une cérémonie organisée à Périgueux, au centre départemental d'incendie et de secours. La plupart de ces jeunes recrues ont déjà rejoint dans l'année l'une des 41 casernes du département. Ils vont se former et rejoindre les rangs des 1.597 sapeurs-pompiers que compte la Dordogne.

Un chiffre en progression

"96 recrutements c'est beaucoup. Avec les départs, 70 pompiers qui nous ont quitté cette année, cela nous permet d'avoir un solde positif", se réjouit le contrôleur général Alain Rivière, directeur du Sdis 24. "L'engagement citoyen est un engagement qui aujourd'hui revient. C'est aussi lié au fait qu'on est sorti du Covid. Les gens ont envie de s'engager", explique-t-il.

Ces nouvelles intégrations sont une satisfaction pour les pompiers, qui réalisent chaque année de plus en plus d'interventions. En 2022, ils auront réalisé 6% d'interventions en plus par rapport à l'an dernier, en grande partie pour du secours à personne. Parmi ces nouvelles recrues, certains sont boucher, sage-femme, buraliste, enseignant ou technicien forestier. Ils s'engagent en plus de leur métier. Au total, ils ont trois ans pour être complètement formés aux opérations diverses, du secours à personne en passant par les feux de forêt.