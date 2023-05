97 personnes déjà accueillies à Toulouse pour permettre le déroulement des JO à Paris

Dix régions en France participent à l’opération "des sas temporaires" qui a été lancée par les ministres de l'Intérieur et du Logement en vue des JO et de la Coupe du Monde de Rugby. Le sas temporaire d’accueil de la région Occitanie se situe dans département de la Haute-Garonne, à Toulouse. Ces centres temporaires permettent d’offrir, un hébergement et un accompagnement adaptés aux personnes à la rue, alors que la situation particulièrement tendue de l’hébergement d’urgence en Ile-de-France ne permet pas de répondre à leurs besoins.

Volontariat

Ces sans-abri de la région parisienne viennent à Toulouse ( et dans les autres régions ) sur la base du volontariat. Le sas assure l’accueil et l’hébergement temporaire des personnes, leur examen des situations administratives et un premier accompagnement social. Ces places temporaires ont pour but ensuite de permettre ensuite leur orientation dans des lieux d’hébergement pérennes. Les premières opérations au niveau national se sont tenues depuis le mois d’avril. 97 personnes ont pu ainsi rejoindre le sas d’hébergement temporaire d'Occitanie.

50 nouvelles personnes toutes les trois semaines

Mais l’opération pose beaucoup de questions. La fondation Abbé Pierre, spécialisée dans l’hébergement des plus démunis, ne s’oppose pas à ces « sas temporaires » mais s’interroge et Sylvie Chamvoux est la directrice régionale de la fondation en Occitanie pointe de nombreux points de vigilances : ***"*Trois semaines déjà, c'est hyper court. C'est à dire que les ménages vont arriver de Paris dans une région qu'ils ne connaissent pas. Et en trois semaines, il va falloir trouver une solution à plus long terme sur des régions où la tension en terme d'hébergement et de logement est-elle est déjà hyper forte. On a sur Toulouse mais pas que sur Toulouse, sur toutes les zones périphériques, déjà, un vrai problème pour loger les ménages qui le souhaitent, on a de plus en plus de femmes avec enfants à la rue. On a de plus en plus de ménages qui ne trouvent pas à se loger même en urgence. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir accueillir dignement dans ces conditions, 50 nouvelles personnes toutes les trois semaines ?"

Que feront les ménages après ces trois semaines à Toulouse : certaines vont revenir à Paris… Cela été le cas pour quelques personnes qui ont été accueillis à Toulouse à partir du mois d’avril. D’autres vont rentrer dans des dispositifs des associations locales et déménager encore vers d’autres communes autour de Toulouse. Et certaines, sans doute, se retrouveront à terme sans domicile fixe dans notre région. L’autre point de vigilance de l’association, c’est le volontariat. Il ne faut pas que ces familles soient obligés de quitter la région parisienne si elles ont un petit travail même précaire, ou un tout début d’insertion.