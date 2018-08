Victor Delzenne et quatre de ses copines ont créé "Feutres et compagnie" il y a un an à Ronchin (Nord), quand ils étaient en CE2. L'association collecte des fournitures scolaires pour les familles dans le besoin.

L'association a été créée il y a un an par cinq enfants d'une dizaine d'années.

La rentrée approche. Et avec elle, les listes de courses longues comme le bras pour acheter des fournitures scolaires. Certaines familles n'ont pas les moyens de bien équiper leurs enfants. Victor Delzenne, un petit garçon de dix ans qui habite Ronchin près de Lille (Nord), constate que dans sa classe, plusieurs camarades ont leur trousse un peu vide.

Avec quatre copines de classe (Emma, Samantha, Pauline et Lilya), il a alors une idée : collecter des crayons, des feuilles et des classeurs pour ses petits camarades, et pour les enfants du monde entier qui n'ont pas la chance d'avoir un cartable bien rempli.

1 300 kilos de fourniture déjà récoltés

L'association "Feutres et compagnie" est née il y a un an. Dans le salon de Victor, les cartons s'entassent ; dans l'abri de jardin, les armoires sont pleines à craquer. En un an, ils ont récolté 1 300 kilos de fournitures scolaires.

Le "club des cinq" donne ces fournitures scolaires aux enfants du coin, à Ronchin et Maubeuge par exemple, mais ça ne s'arrête pas là. Des colis ont été envoyés aux quatre coins du monde : au Maroc, en Tunisie, en Europe de l'Est, à Saint-Martin après l'ouragan Irma...

Le tout grâce au soutien de l'armée de terre et de Chronopost.

A la rentrée, l'association Feutres et compagnie va lancer une cagnotte participative sur internet, en partenariat avec Ulule et Prince de Lu. Ils espèrent collecter 3000 euros.

Appel aux dons

Si vous souhaitez soutenir l'association, vous pouvez appeler le 06 10 96 47 15, écrire un mail à feutresetcompagnie@gmail.com, envoyer un message à Victor et ses copines sur la page Facebook "Feutres et compagnie" ou encore envoyer vos colis (ou taper directement à la porte !) au 64 rue Gustave Delory à Ronchin. L'adhésion à l'association coûte cinq euros.