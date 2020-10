A 11 ans, ils écrivent au Président de l'AS Monaco pour qu'il reconstruise le stade de Saint-Martin-Vésubie

Deux frères jumeaux âgés de 11 ans veulent reconstruire le stade de Saint-Martin-Vésubie détruit par les intempéries du 2 octobre dernier. Ils ont écrit au Président de l'AS Monaco pour lui demander qu'il finance cette restauration et lancent un appel aux dons.

Nathan et Melvin jouent tous deux depuis l'âge de 8 ans à l'AS Monaco. Ils évoluent pour le moment en U12 et ont découvert le ballon rond sur le terrain de Saint-Martin-Vésubie, où se trouve la maison de leurs grands-parents. Alors Melvin et Nathan ont écrit une lettre au Président de l'AS Monaco, le 6 octobre dernier pour qu'il finance la réfection du stade qui leur est cher. D'ailleurs chaque été, les jeunes du centre de formation monégasque venaient jouer au stade de Saint-Martin-Vésubie.

"Vous savez que pour reconstruire ce qui a été détruit, il faut beaucoup d’argent". C’est pourquoi, Melvin et Nathan appellent aussi à faire un don pour que le stade et les terrains de sports soient reconstruits. Ils appellent à envoyer ces dons par chèque à l’adresse suivante : Hôtel de Ville Place Général de Gaulle 06450 SaintMartin-Vésubie.

Nathan a été touché par la disparition du terrain de foot Copier

Nathan et Melvin s’entraînaient durant les vacances et les week-ends à Saint-Martin Vésubie, sur deux terrains différents, ils jouaient aussi au tennis, ils sont tristes que la piste de VTT ait aussi été emportée. Ils se sont permis d'écrire à Dimitri Rybolovlev, soutenus par leur père Gaspard qui espère que les jeunes de Saint-Marin pourront bientôt renouer avec leur passion.

La démarche de Nathan et Melvin Copier