À 115 ans, la Catalane Maria Branyas est la nouvelle doyenne de l'humanité

La nouvelle doyenne de l'humanité s'appelle Maria Branyas, et elle est catalane. Âgée de 115 ans, cette franco-espagnole réside dans une maison de retraite d'Olot, près de Figueres (Catalogne). Elle vient de devenir la personne la plus âgée au monde, après le décès de la Française Sœur André , selon le site spécialisé recensant les centenaires "Gerontology Research Group" .

Elle contracte la Covid et survit

Fille d'un journaliste de Pampelune et d'une Barcelonaise, Maria Branyas Morera voit le jour le 4 mars 1907 à San Francisco, aux États-Unis. Sa famille revient en Catalogne lorsqu'elle a sept ans. Elle y vivra les deux guerres mondiales ainsi que la guerre civile espagnole. En 1931, elle se marie à Joan, un médecin installé près de Gérone. Elle aura trois enfants puis 11 petits enfants et 11 arrières petits-enfants.

Maria Branyas vit donc depuis plus d'une vingtaine d'années dans une maison de retraite à Olot (Catalogne), et est devenue en 2019 la personne la plus âgée d'Espagne. Il y a deux ans, alors âgée de 113 ans, elle contracte la Covid-19 et survit, rapporte La Vanguardia.

Elle a un compte Twitter

Et même à 115 ans, Maria Branyas est en phase avec son temps ! Elle possède un compte Twitter sous le nom de Super Àvia Catalana, soit "super mamie catalane", quelle entretiendrait elle-même, selon des médias catalans. Son compte a d'ailleurs retwitté très récemment des articles la concernant. Et elle ne manque pas d'humour non plus, en témoigne sa bio Twitter : "Je suis vieille, très vieille, mais pas idiote" (Soc vella, molt vella, però no idiota).

Elle a notamment twitté récemment, pour le Nouvel An. "Bonne année, que tous vos vœux et désirs s'accomplissent. Que 2023 soit pleine de bons moments. Je ne peux parler de jours, heures ou minutes, parce que ma vie est remplie de moments."

Cette "super mamie" fêtera ses 116 ans en mars prochain, selon la Voz de Galicia.