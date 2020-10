À 12 ans, il parcourt 40 km à la nage entre Sainte-Lucie et la Martinique pour Octobre Rose

C'est un exploit qui lui a pris un peu moins de 14 heures : un jeune Martiniquais, Christophe Maleau, 12 ans, a rallié à la nage l'île de Sainte-Lucie à celle de la Martinique, relate La 1ère. Le garçon est parti samedi 10 octobre à 5h10, et est arrivé à 19 heures après un long parcours de 40km dans de bonnes conditions et sous haute surveillance. Son périple a duré 13h50min et a été suivi tout du long par ses parents, mais également des membres de son club de natation.

Un exploit pour une belle cause

L'histoire est d'autant plus belle que le jeune prodige n'a pas réalisé cet exploit uniquement pour le défi sportif : Christophe Maleau participait à Octobre Rose, une opération annuelle destinée à faire parler du cancer du sein et à sensibiliser sur cette maladie. "Il y a des moments où j'ai douté, mais comme c'était pour la bonne cause j'ai continué. C'est grâce à cette cause que j'ai continué à nager", s'est félicité le garçon après son périple.

Je suis fier et content d'avoir réussi.

Christophe Maleau n'en est pas à son premier exploit dans les eaux martiniquaises : en 2017, il avait déjà parcouru plus de 6 km à la nage entre l'Anse Mitan et les Trois-Îlets, puis 26 km en 2018 de la Française à Fort-de-France. Et maintenant, quel est le prochain défi ? "Je vous réserve la surprise", répond le garçon avec un sourire.