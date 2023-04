"À 12 ans, j'étais résistante", la Perpignanaise Josette Torrent raconte enfin son histoire

Elle était restée dans le silence pendant de longues années. Josette Torrent lève enfin le voile sur son histoire exceptionnelle. Dans son autobiographie J'avais 12 ans et j'étais résistante , coécrite avec les journalistes Olivier Montegut et Johanna Cincinatis, la Perpignanaise raconte dans le détail son parcours de très jeune résistante, sûrement la plus jeune de France à l'époque.

En 1942, elle a 12 ans. Sa famille vit à Perpignan et c'est à cette période que son père lui demande de l'aider. "Un jour, je suis rentrée de l'école et mon père avait fait un malaise. Quand il est revenu à lui, il m'a expliqué qu'il était dans la Résistance. Je n'avais jamais entendu ce mot. Il m'a dit que c'était secret et dangereux, et qu'il fallait que je transmette un message." Alors la jeune Josette se rend au rendez-vous, dans un tunnel entre Saint-Assiscle et la gare de Perpignan, pour porter un message secret à un autre résistant. C'est alors le début de deux ans de missions risquées.

Josette Torrent en dédicace samedi à Perpignan

Si la Perpignanaise assure "ne jamais avoir eu peur", c'est quand même elle qui apprend en premier que son père est arrêté. "Ma mère ne l'a su qu'après." Fidèle jusqu'au bout aux consignes de son père, Josette Torrent prévient par message codé le reste des "camarades" et brûle tous les documents compromettants au domicile familial.

Une rue rend aujourd'hui hommage à son père, Michel Torrent, dans le centre-ville de Perpignan . Josette Torrent dédicacera son livre ce samedi à 15 heures, à la librairie Cajelice.