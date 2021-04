Côtes-d'Armor : à 13 ans, elle chante malgré son mutisme

A 13 ans, la chanteuse Syou, originaire de Plouguiel dans les Côtes d'Armor, a sorti son premier album. Atteinte de mutisme sélectif, elle est aussi passionnée de harpe et de chant.

"J'ai pas la clef pour parler, on m’engueule quand j'réponds pas." Dans sa chanson phare, Armure de chevalier, la chanteuse Syou évoque avec lucidité son handicap. Depuis sa petite enfance elle est atteinte de mutisme sélectif. L'adolescente est en capacité de parler mais y arrive seulement avec certaines personnes ou dans certaines circonstances.

Lors du premier confinement, Syou s'est mise à composer dans sa chambre et a sorti un premier album intitulé "Rêves". Cela fait 5 ans qu'elle pratique la harpe, instrument qui l'accompagne pour tous ses morceaux, souvent des balades mélancoliques.

Chanter pour prendre confiance

Depuis un an, elle passe plusieurs heures par semaine dans sa chambre à composer et chanter, un exutoire qui lui permet de s'ouvrir aux autres :"Les gens ne comprennent pas trop pourquoi je ne parle pas, donc j'ai essayé de faire de la musique pour pouvoir mieux communiquer. Quand je chante, j'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre alors ça m'aide, c'est plus facile de chanter que de parler", confie-t-elle.

Toute la famille de Syou la soutient dans sa démarche, et sa maman Marion espère que le chant va lui permettre de sortir tout doucement de son mutisme : "Cela a été très rassurant de se dire qu'il y a une porte de sortie, qu'elle a ce mode de communication fort et intense."

Aujourd'hui, Syou compose son deuxième album et espère pouvoir se produire sur scène dès que la situation sanitaire le permettra.