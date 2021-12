À 13 ans, le Loirétain Jolan Engel est un prodige de la danse sur glace

Jolan Engel est un jeune Loirétain qui pratique la danse sur glace depuis son plus jeune âge. Doté d'un vrai talent, le jeune de 13 ans a une vie de sportif de haut niveau entre son club en région parisienne, les compétitions internationales, ses études et sa famille qui habite près d'Orléans.

Saint-Denis-en-Val abrite un jeune prodige de danse sur glace. Il s'appelle Jolan Engel, il a 13 ans et patine depuis ses six ans. Depuis cinq ans, il est licencié au club de Fontenay-sous-Bois en région parisienne car c'est là-bas qu'il peut pratiquer son sport en couple avec Sarah, 12 ans, sa partenaire de glisse. Jolan est un grand espoir national, il participe à des compétitions internationales et vient de remporter la Santa Claus Cup en Hongrie en cette fin d'année 2021. Dans cette vie de sportif de haut niveau, il faut être bien entouré.

À 13 ans, l'emploi du temps de Jolan est bien chargé avec des horaires aménagés pour pouvoir patiner plus de 10 heures par semaine. Mais pour le jeune Loirétain, impossible de faire autre chose. "Ce serait compliqué car j'ai tout donné pour le patin. Je pourrais mais ce serait moins gratifiant que la danse sur glace."

L'importance de l'entourage

La semaine, Jolan vit en région parisienne avec son frère et il rentre au domicile familial dans le Loiret pour le week-end. Pour être bon sur la glace, le réveil sonne à 5h30 le matin. Un rythme qu'il a pris depuis bien des années et qui lui permet d'être l'un des meilleurs français dans sa catégorie minime. De bons résultats qu'il doit aussi à son entourage. Sa famille le suit depuis le début et pour sa maman, Alexia, chacun à son rôle à jouer. "À partir du moment où Jolan est sur la glace et à la patinoire on le laisse tout seul car ce n'est plus notre rôle. Notre rôle c'est de gérer le quotidien, le matériel et les à-côtés. Le reste, c'est l'entraîneur qui s'en occupe."

Jolan profite de quelques jours de repos en famille pour les fêtes avant de repartir à l'entraînement © Radio France - Matthieu Riolland

Le plaisir avant tout

Car oui, il y a aussi l'entraîneur, c'est Antoine Charrier, qui suit le couple Jolan et Sarah à Fontenay-sous-Bois. Pour lui, Jolan possède un gros potentiel mais pour l'instant l'objectif est ailleurs. "À 13 ans il ne faut pas lui faire croire à un monde merveilleux et surtout faire comprendre que c'est le travail qui paiera. Il est bien lancé, il a un fort potentiel. Maintenant, il faut être derrière lui et qu'il continue à se faire plaisir." Après les fêtes, Jolan va reprendre sa préparation avec en ligne de mire, un titre de champion de France et pourquoi pas le rêve, de participer un jour, aux Jeux Olympiques.