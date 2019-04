Un nouvel outil dans le Gard pour abaisser le nombre de féminicides

Nîmes, France

Les chiffres sont désespérément stables : en France, depuis 20 ans, tous les trois jours, une femme meurt sous les coups de son compagnon ou de son ex-compagnon. Au Canada, dans la province du Québec, le nombre des féminicides a diminué de moitié ces dix dernières années. Béatrice Bertrand, la directrice du CIDFF du Gard, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, a donc invité cette semaine Christine Drouin, criminologue universitaire canadienne. Elle travaille avec les forces de l'ordre du Québec.

Cette femme a établi un outil, une liste de questions à destination de la victime et de l'auteur des violences, une bonne quarantaine dans chaque cas, un "aide mémoire", dit-elle simplement. Des critères à définir par les enquêteurs pour, d'une part, mieux accueillir la victime, la mettre en confiance et, d'autre part, définir plus précisément la situation dans le couple pour mieux évaluer le danger et donc mieux protéger la victime.

Une formation spécifique

Toute cette semaine, Christine Drouin forme à cet outil les gendarmes, policiers et agents sociaux du département du Gard. Les policiers et gendarmes ont déjà une formation : ils savent intervenir en milieu familial en cas de violence. La situation est différente en cas de dépôt de plainte d'une femme au commissariat ou en brigade : là, il faut être capable d'accueillir cette victime au mieux, la mettre en confiance, puis ensuite qualifier au plus près la situation qu'elle vit pour mieux prévenir d'éventuelles violences à venir.

C'est surtout là qu'est l'utilité de ce nouvel outil, estime Jean-Paul Sola, directeur de la Sécurité publique dans le Gard, le patron des policiers du département.

Un espoir pour les femmes victimes

Pour autant, Christine Drouin insiste : que ce soit au commissariat ou en brigade, l'accueil des femmes est important, voire primordial. Si ce premier contact ne passe pas bien, si la femme n'est pas en confiance, elle ne reviendra plus en cas d'aggravation de la situation et c'est alors sa vie qui sera en jeu.

Une même formation pour les gendarmes, les policiers et les agents sociaux du département du Gard, un même outil à la disposition de tous, le premier pas d'un travail en synergie sur l'ensemble d'un département, Béatrice Bertrand veut y voir un espoir pour toutes les femmes victimes de violence.