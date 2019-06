Menacés de tomber, les vitraux de l'église de Brannay seront rénovés grâce à une cagnotte

Brannay, France

Le pigeonnier Saint-Joseph à Sens figure sur la liste des monuments retenus pour le loto du patrimoine 2019 dévoilée mardi 11 juin. Mais dans l'Yonne, d'autres projets de restauration d'édifices parviennent quand même à avancer sans l'aide du loto ou de grandes souscriptions publiques.

C'est le cas à Brannay, dans le Sénonais. Là-bas, la récolte de dons pour rénover les vitraux de l'église a été initiée par une association locale, Prégente. Elle a permis d'engranger quelques milliers d'euros en à peine deux mois, et c'est une grande victoire pour le petit village de 800 habitants.

Certains vitraux menacent, si aucun travaux n'est fait, de tomber

Car il y a urgence à restaurer les vitraux de l'église de Brannay. Une bonne dizaine de verrières dont plusieurs datent de 1879 ont été endommagées par des tirs de chevrotines, de pistolets à bille et de petits cailloux.

"Certains vitraux ont de grosses lacunes, souffle Anne-Marie, habitante de Brannay et présidente de Prégente. Les tirs sont passés au travers des grillages de protection, et ont cassé plusieurs verrières, qu'il faut en plus reconsolider parce qu'elles commencent à décrocher, avec le temps. En cas de grosse intempérie, ça peut se briser. On a un peu peur de ça, et c'est pour cette raison qu'il faut intervenir cette année, ça n'attendra pas des décennies !"

Une bonne dizaine de verrières de l'église de Brannay, dont plusieurs datent de 1879 ont été endommagées par des tirs de chevrotines, de pistolets à bille et de petits cailloux. © Radio France - Nicolas Fillon

4 500 € récoltés

Un appel aux dons a donc été lancé le 23 avril. La collecte doit permettre de compléter les fonds déjà recueillis pour la restauration des vitraux, les trois devis établis avoisinant les 14 500 €. Il manquait environ 6 000 € avant le lancement de la cagnotte sur le site Dartagnans.

Au total, Prégente annonce avoir déjà reçu 4 500 €, sans faire énormément de publicité sur les réseaux sociaux et sans récolter de gros relais médiatique au niveau national.

"Après Notre-Dame, c'était un peu le mauvais moment pour lancer notre appel aux dons" (Anne-Marie, présidente de Prégente)

"En même temps, on est arrivé juste après l'incendie de Notre-Dame et l'élan de solidarité massif pour la reconstruction de la cathédrale, c'était un peu le mauvais moment pour lancer notre appel aux dons alors que cela faisait longtemps que nous y pensions", sourit Anne-Marie, pas si fataliste que ça.

"Et puis, il y a eu le mois de mai avec pas mal de ponts, les élections européennes... Tout le monde avait un peu autre chose à faire, même si ça a quand même bien marché, ajoute la présidente de Régente. On est satisfait du résultat, mais on aurait pu arriver à 6 000 €. J'aurais bien voulu que "Monsieur Patrimoine", à savoir Stéphane Bern, réponde à mes mails et mentionne notre projet à l'occasion des ses émissions, pour nous apporter quelques donateurs en plus pour boucler notre collecte. Il ne faut pas oublier le patrimoine de nos villages."

Beaucoup d'habitants de Brannay ont donné pour leur église

Les dons pour les vitraux de Brannay viennent d'un peu partout en France, mais aussi de l'étranger, comme en Suisse ! Surtout, beaucoup d'habitants de Brannay ont participé financièrement au projet de rénovation. Comme Jacqueline, qui habite à Brannay depuis 40 ans.

Quatre habitants de Brannay, donateurs pour les vitraux de leur église, posent autour d'Anne-Marie, président de l'association locale Prégente qui a lancé l'appel aux dons. © Radio France - Nicolas Fillon

"J'ai donné pour Notre-Dame, mais aussi pour Brannay, tout ça, c'est le patrimoine français, et il faut faire un petit effort pour ceux qui peuvent mettre la main au porte-monnaie, insiste la retraitée de 62 ans. On pourrait ainsi entretenir un peu mieux tout ce petit patrimoine qu'il y a dans les villages, les petites communes."

Les dons ne sont pas terminés

Sachez qu'il est encore possible de donner pour les vitraux de Brannay, en contactant l'association Prégente par mail : pregente.vitraux2019@gmail.com. Si la collecte est dépassée, les fonds supplémentaires seront utilisés pour la restauration d'un terrier - ancêtre des matrices cadastrales, papier administratif - appartenant à l'église et établi par ordre du roi, Louis XVI, à la demande de Gilles de Moinville, ancien capitaine de frégate, Seigneur des Barres Brannay, Perigny et La Villeneuve.

Pour remercier tous les donateurs, l'association Prégente les invitera à l'église de Brannay à l'occasion des Journées du Patrimoine à la rentrée prochaine avec une exposition sur la peinture, la sculpture et la mosaïque, avec visites guidées de l'édifice et de son clocher.