Bison fûté voit orange ce vendredi dans le sens des départs et même rouge samedi sur l'ensemble du territoire. Les équipes de Vinci Autoroutes sont sur le pied de guerre pour surveiller le trafic qui sera deux fois plus important sur l'A11 au niveau du Mans

Vacances : deux fois plus de trafic sur l'autoroute A 11 ce week-end

Ce n'est pas le week end le plus chargé de l'année sur les route sarthoises. " Il y a plus de trafic à Pâques, l'Ascension ou la Toussaint" note Vincent Hardouin, chef adjoint du district du Maine chez Vinci Autoroutes, qui gère 243 km de voies en Sarthe et en Mayenne. "Parce qu'à ces deux périodes, tous les vacanciers partent en même temps. Là pour les vacances d'été, c'est étalé sur deux mois". Il n'empêche, demain samedi, 6600 véhicules emprunteront l'A11 au niveau du Mans à l'heure de pointe. " C'est deux fois plus de trafic qu'un samedi normal". Pour veiller que tout se passe bien, les équipes de Vinci sont fortement mobilisées avec des patrouilleurs sur le terrain qui relaient les informations au PC sécurité situé à la sortie Le Mans Nord.

44 écrans pour surveiller le trafic

On se croirait dans une régie de télévision. 44 écrans de contrôle entourent une immense carte informatique du réseau autoroutier. Au milieu, il y a Jean Claude Durand, quinze ans de métier. Le superviseur du poste central d'exploitation a l'oeil partout. " Sur la partie gauche, les écrans montrent les autoroutes autour du Mans pour surveiller le trafic et l'intensité. A droite, ce sont les caméras installées aux péages ce qui nous permet de voir s'il y a de l'encombrement dans une sortie, de pouvoir gérer les flux de trafic". La radio crépite " Au point 98 + 300, sur l'A28, il y a une Renault Clio garée sur le côté avec personne à bord. La voiture est fermée". Des appels comme celui-ci, Jean Claude en reçoit des dizaines chaque heure. "Il y a les accidents, les pannes, les mise en sécurité, les objets tombés sur la chaussée". Selon Jean Claude, il ne passe en moyenne que deux minutes entre le moment où le patrouilleur présent sur le terrain donne l'alerte et le moment où l'information est diffusée sur le 107.7 FM, Radio Vinci Autoroutes.

Il oublie sa femme sur une aire de repos !

Et puis il y a les classiques de l'été note avec humour Jean Claude! " _Monsieur qui oublie Madame ou un des enfants sur une aire de repos_. C'est du classique. Des vélos qui tombent sur voies... c'est quasiment notre quotidien comme les coffres de toit qui sont mal fermés ". Jean Claude n'a pas le temps de finir sa phrase. Il est interrompu par un de ses patrouilleurs qui l'interpelle par radio. " Il y a des usagers qui ont récupéré leurs affaires, ils perdaient leurs affaires. Ils ont rechargé leur coffre de toit et ils sont repartis". Jean Claude sourit. "C'est le parfait exemple de ce que je vous disais. Mon patrouilleur, mon "homme en jaune" était en train de protéger un véhicule avec un coffre de toit qui s'était ouvert".

Jean Claude Durand est superviseur au PC sécurité Le Mans Nord de Vinci Autoroutes. Et l'été, il y a beaucoup de choses qui se passent sur les autoroutes : des plus loufoques aux plus graves Copier

Des drones pour connaître la circulation en temps réel

Vinci Autoroutes utilise des drones pour relayer la circulation en temps réel - Vinci Autoroutes

Cette année, Vinci Autoroutes déploie 5 drones pour survoler des zones clefs du réseau. L'état du trafic est relayé en temps réel sur la chaîne Youtube, le fil twitter et le site de Vinci Autoroutes. Ce premier grand week end de départ en vacances est couplé cette année avec le pont du 14 juillet, mardi. C'est demain samedi que la circulation devrait être la plus dense avec deux fois plus de trafic autour du Mans vers 11h. Bison fûté a classé ce samedi rouge dans le sens des départs.