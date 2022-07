A 16 ans, il appelle les personnes isolées d'Auxonne pendant la canicule

Il aurait pu passer ses grandes vacances à se reposer, mais Samuel, ce lycéen dijonnais a décidé de donner quelques heures par jour pour appeler les personnes isolées. Depuis le lundi 19 juillet 2022, le plan canicule est déclenché au niveau du département. Ce plan implique entre autre, que les Centre communal d'action sociale (CCAS), appellent tous les jours les habitants inscrits sur la liste de la commune en tant que personnes isolées . Ce dispositif dure tant que le département est en alerte canicule orange. A Auxonne, 13 personnes sont sur cette liste d'habitants isolés. D'habitude quatre ou cinq élus et employés du CCAS donnent de leur temps pour ce dispositif, mais cette année, ils sont rejoint par un jeune bénévole : Samuel, 16 ans.

"J'ai décidé de faire quelque chose d'utile"

Comment un jeune dijonnais se retrouve à faire du bénévolat pour le CCAS d'Auxonne ? "Ma mère a entendu parlé du dispositif, j'ai appelé le CCAS et j'ai pu participer", répond Samuel. Il voulait cet été faire "quelque chose d'utile" et puisqu'à 16 ans, il ne peut pas travailler, il s'est tourné vers le bénévolat. "Pour moi tout le monde peut le faire, peu importe l'âge et il faut le faire", précise le jeune homme, même s'il l'avoue il était un peu anxieux à l'idée de donner des conseils à des personnes plus âgées que lui, "mais ça s'est bien passé au final".

Pour son premier jour en tant que bénévole, Samuel appelle quatre personnes Copier

Un rendez-vous nécessaire

Chaque jour, Samuel doit appeler quatre personnes pour leur rappeler les gestes à adopter en cas de canicule : "se rafraichir, boire beaucoup d'eau, rester à l'intérieur, aérer soit le soir soit le matin, et si on a un problème appeler le SAMU ou les pompiers" explique Antoine. Il note sur des fiches des informations importantes : problèmes de santé, habitudes bonnes à savoir... C'est aussi un moment pour échanger avec ces personnes isolées, pour prendre de leurs nouvelles ou tout simplement discuter : "elles ont quand même besoin de parler, et je trouve ça intéressant de les connaitre, de connaitre leur histoire", ajoute Samuel.