164 km/h au lieu de 80, un nouveau grand excès de vitesse dans les Pyrénées-Orientales

En cette période de confinement, la gendarmerie constate encore plus de grands excès de vitesse.

Mercredi en milieu d'après-midi, un nouvel automobiliste a été contrôlé en grand excès de vitesse. Sur la départementale 618 entre le Boulou et Argelès, ce chauffard a été contrôlé à 164 km/h au lieu de 80. C'est la brigade motorisée (BMO) de Céret qui a effectué le contrôle. L'automobiliste a fait l’objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire, le véhicule a été placé en fourrière.

Il y a moins de monde sur les routes en ce moment et certains "confondent route dégagée et piste de circuit", rappelle la gendarmerie des Pyrénées-Orientales, qui avait déjà tiré la sonnette d'alarme la semaine dernière.

Vendredi dernier, trois automobilistes ont perdu leur permis de conduire sur les routes du département : un roulait à 209 km/h au lieu des 110 km/h autorisés entre Canet-en-Roussillon et Perpignan, les deux autres à 139 km/h et 146 km/h au lieu des 80 km/h autorisés entre Le Boulou et Perpignan.