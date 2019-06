A 17 ans, ce jeune vichyssois aide les personnes âgées dans leurs démarches sur Internet

Hugo Bayeron a été recruté par la mairie de Vichy pour une tâche : lutter contre la fracture numérique et aider les habitants les plus âgés de la cité thermale. Il rend service aux personnes qui peine sur Internet dans leurs démarches.

Vichy, France

Il a 17 ans, porte un T-Shirt à l'effigie d'une célèbre console de jeux...et connaît tout sur la déclaration d'impôt. "Je n'avais jamais rempli une feuille d'impôt de ma vie avant" s'exclame-t-il. Ce jeune homme s'appelle Hugo Bayeron. Il est originaire de Vichy, et a décidé de prendre son indépendance. Il a arrêté ses études, a quitté le domicile familial et s'est mis à travailler.

C'est un ami qui lui a filé le tuyau : la mairie de Vichy recherche un jeune qui pourrait venir en aide à ses administrés les plus en difficulté avec la technologie. "J'ai grandi avec le numérique" se dit-il. Hugo postule puis il est embauché en service civique. Il démarre le 2 mai, dans un petit bureau exigu près d'une fenêtre dans le hall de la mairie de Vichy.

"Mon passe-temps : créer des adresses mail"

Hugo accueille les vichyssois les après-midi entre 13h30 et 18h (sauf le vendredi, où il termine à 17h). Il constate de plein fouet la fracture numérique. "Des personnes voient que ce sera maintenant obligatoire de déclarer en ligne...Comment vont-ils faire ?" En terme de démarches, pour l'instant, le jeune homme a été coutumier des cartes grises et des impôts.Lors de ses rendez-vous, le jeune homme a été formé à aider en montrant aux personnes âgées comment faire, "soit en leur donnant le clavier et la souris, soit en notant les indications sur un papier. Je suis patient, je les comprends. Si on me faisait taper une machine à écrire, je ne saurais peut-être pas le faire sans leur aide"' explique le jeune homme.

"Certaines démarches sont plus faciles sur papier que sur internet"

En attendant, la première problématique des personnes âgées, c'est "la création d'une adresse mail". Car, comme le note Hugo, "lorsqu'on créé un compte sur une plateforme, il faut une adresse mail". Le studieux vichyssois s'entraîne également à parer toute difficulté dans son travail. Chaque soir, il "révise" en allant consulter les sites internet du gouvernement. Le jeune homme aime tellement ça, qu'il réfléchit à en faire son métier.

En attendant, il reçoit les félicitations de sa responsable, qui le trouve "débrouillard". Le maire explique également que le service sera pérennisé l'année prochaine. Le contrat d'Hugo se termine fin décembre.