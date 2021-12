"À 18 à table" ou "en petit comité", les Provençaux se préparent à passer Noël en famille

Malgré la 5e vague de Covid-19 et la menace du variant Omicron, les Français préparent les retrouvailles en famille pour Noël. Pour le 24 et 25 décembre, il n'y a officiellement aucune interdiction, ni restriction ni jauge à respecter. Mais les autorités appellent à la plus grande prudence en se testant avant de voir ses proches, en respectant les gestes barrière. Le gouvernement recommande aussi d'éviter les grands rassemblements autour de la table.

Céline, "qui vient de faire 600 km depuis la Corrèze pour passer le réveillon en famille", ne suivra pas les conseils du gouvernement ce 24 décembre. "Les grands-parents, les frères, les sœurs, les cousins, les enfants. On va être au moins 18", détaille, sourire aux lèvres, la benjamine de cette famille installée à Marseille. "Ce sont les retrouvailles, c'est Noël, explique la jeune femme. On est tous vaccinés et on se fait plein de câlins. C'est la famille. C'est un risque qu'on est prêt à prendre pour être ensemble". Pour Céline, "l'esprit de Noël est important, le contexte ne change rien à notre façon de faire. On a pris nos dispositions avant les fêtes".

Pour Eugène, la soixantaine, ce sera aussi une grande tablée pour le réveillon de Noël. "On sera 14 avec ma femme, mes cinq enfants et leurs conjoints et mes deux petites-filles de 3 et 5 ans". Mais pour ce Marseillais à la santé fragile, "j'ai du diabète, deux cancers et des problèmes cardio-vasculaires", il n'est pas question de prendre des risques. "On est tous vaccinés, tous testés, y compris mes deux petites-filles".

Pour le réveillon, Eugène et sa famille vont prendre toutes les précautions, "il y aura deux grandes tables. Pas de bises même si c'est douloureux. On se lave les mains régulièrement, on se les désinfecte au gel hydroalcoolique. On garde le masque quand on ne boit pas ou ne mange pas".

