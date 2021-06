À 18 ans, cette Alsacienne va passer le bac puis s'envoler pour les Jeux Olympiques de Tokyo

Dans une semaine, le 17 juin, la brumathoise Océanne Muller passera son baccalauréat de philosophie comme les 19.177 autres lycéens alsaciens en terminale. À 18 ans, la championne d'Europe de tir à la carabine à 10 mètres reste sereine, même face aux Jeux Olympiques : si sa candidature est validée, elle s'envolera cet été pour Tokyo.

Un quotidien très rythmé

Originaire de Brumath, Océanne Muller pratique le tir à la carabine en sport-étude depuis la seconde au CREPS (Centre de Ressources d'Expertise et de Performance Sportive) de Strasbourg. C'est dans la salle de tir qu'elle passe au moins 10 heures par semaine, après ses demi-journées de cours : "On étudie jusqu'à midi, ensuite je m'entraîne jusqu'au soir et après le dîner je révise quand j'ai le temps."

Océanne Muller portant sa carabine de tir à air comprimé © Radio France - Marie Maheux

Positionnée au stand de tir, sa carabine à air comprimé à la main, la championne est très précise : "J'essaye de me stabiliser, de rester calme tout en continuant à viser, à tirer et à recharger et ainsi de suite." En compétition il faut tirer le plus précisément possible 60 plombs en une heure et demie. Un exercice auquel elle excelle : il y a deux semaines, la jeune femme a gagné les championnats d'Europe en tir à la carabine à 10 mètres.

"Elle a du caractère et de la volonté"

Désormais, deux challenges l'attendent : d'abord le baccalauréat de philosophie et le grand oral, puis les Jeux Olympiques de Tokyo, si sa candidature est bien validée par la Commission consultative de sélection olympique (CCSO), organe du Comité national olympique et sportif français (CNOSF).

Pour le bac, "je me sens à l'aise, je révise pour réussir mais je ne me stresse pas", explique Océanne. Même état d'esprit si elle s'envole pour Tokyo : "ça serait trop cool, c'est un rêve de petite fille." Son entraîneur depuis trois ans, Martial Anstett confirme : "Je pense que c'est l'une de ses forces, de prendre les choses comme elles viennent. C'est ce qui l'aide à progresser et je n'ai vraiment pas peur pour le bac de philo !"

Océanne Muller et son entraîneur Martial Anstett © Radio France - Marie Maheux

"Elle a du caractère et de la volonté" poursuit l'entraîneur. Deux qualités indéniables pour une sportive de haut niveau, qui participera aussi fin septembre à la coupe du monde junior de tir sportif à Lima au Pérou.