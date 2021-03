Héros du confinement : Audrey était en première ligne à la caisse d'un supermarché de Cognin

Il y a un an, le Président de la République annonçait le début du confinement. Un vent de panique amène les Français à se ruer dans les magasins, et dévaliser les rayons. Aux caisses, des femmes, des hommes, en première ligne face au coronavirus, qui ne sont pas protégés. Parmi eux, il y a Audrey, 23 ans, qui travaille dans un supermarché à Cognin. Selon un sondage Odoxa réalisé pour France Bleu, pour 92 % des Français les "héros" de la crise sanitaire ce sont les caissières.

"On avait l'impression qu'on vivait dans le chaos", raconte la jeune fille.

Des protections sanitaires à l'aide des panneaux publicitaires

Au démarrage, les employés n'avaient pas de masque, ils étaient en rupture partout. "On a pris des panneaux publicitaires, on en a mis un à chaque bout de caisse qu'on a entouré de cellophane. On a essayé de mettre des choses en place mais au début il y avait toujours la peur d'attraper le virus", détaille Audrey.

A un moment, je me suis demandée si je n'allais pas me mettre en arrêt pour rester en sécurité chez moi plutôt que d'aller travailler. Je ne l'ai pas fait, mais je me suis souvent poser la question. - Audrey, hôtesse d'accueil

Par professionnalisme, la jeune femme s'accroche et continue. Elle ne compte plus ses heures, mais la solidarité qui se crée entre les employés l'aide à tenir. Audrey n'a pris ses vacances qu'en septembre dernier.

Une cohésion d'équipe "folle"

Le confinement a marqué un tournant dans le travail d'équipe : "On a eu une cohésion d'équipe folle. On s'est rendu compte qu'on pouvait tous travailler ensemble. La patronne du magasin était au drive pour nous aider : au lieu d'être un on s'est retrouvés à cinq ou six. Le patron est venu encaisser les clients avec moi", témoigne Audrey. "On s'y est tous mis, on s'est entre-aidé d'un rayon à l'autre, à la caisse, à l'accueil... Ça a vraiment été un moment fort pour notre équipe."

Aujourd'hui, Audrey continue son travail d'hôtesse d'accueil qu'elle chérit parce qu'elle est là pour résoudre "tous les problèmes des clients".