À 23 ans, il vit dans un Ehpad à Montpellier

Si vous-même, votre enfant ou vos petits-enfants avez du mal à trouver un logement étudiant à Montpellier, vous pouvez être en colocation avec des résidents de maison de retraite ! Cinq Ehpad de Montpellier accueillent au total vingt étudiants pour l'année universitaire.

Ces colocations sont à bas prix. Comptez entre 190 et 250 euros par mois pour une chambre. En échange, les étudiants doivent consacrer trois heures de bénévolat par semaine auprès des résidents.

Environ 200 euros la chambre

À l'Ehpad Françoise Gauffier, dans le quartier de l'Ovalie, trois étudiants vivent avec les résidents. Ils animent des ateliers toutes les semaines. Ce jour-là, dans la salle d'activité, une dizaine de seniors est assise en cercle. L'activité du jour, c'est blindtest.

Dès le début de la musique, Colette, 85 ans, n'a pas de doutes : "C'est Laisse moi t'aimer, de Mike Brant !", crie-t-elle. L'atelier est animé par Alexandre, étudiant en musicothérapie à l'Université Paul Valery. Il habite à l'Ehpad depuis 2 ans. "C'est carrément pratique, pour un loyer moins cher. Quand on est étudiant, on connaît tout ce qui difficultés financières. La coloc permet aussi d'échanger entre étudiants et c'est plutôt sympa."

Ateliers culture et musique

Alexandre vit avec deux autres étudiantes, Carla et Alexandra. Elles aussi animent des ateliers. Yvette, 91 ans, est comblée : "C'est bien, ça nous rappelle la jeunesse un peu ! Avec lui on s'entend bien, et puis la jeune fille qui vient aussi. Je me plais bien ici." Paul, lui, est assis juste en face. Il ajoute : "C'est la solidarité, c'est touchant."

La première réaction, c'est l'étonnement - Alexandre, étudiant

Vivre dans une maison de retraite à 23 ans, ce n'est pas commun. "La première réaction, c'est l'étonnement, raconte Alexandre. Quand je dis que j'habite dans un Ehpad, tout de suite, on ne comprend pas. Mais j'ai beaucoup d'amis qui trouvent ça assez bien parce que c'est une super opportunité de pouvoir expérimenter la musicothérapie." Alexandre compte renouveler son bail en septembre. Il poursuit ses études, cette fois-ci, en psychologie.

Pour vous inscrire, il suffit de télécharger le dossier de candidature sur le site internet de la Ville de Montpellier. Il est à retourner complété avant le 15 juin.

Les cinq résidences Ehpad sont : Pierre Laroque, Michel Bélorgeot, Françoise Gauffier, Simone Gillet Demangel et Les Aubes.