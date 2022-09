À 24 ans, il reprend le seul commerce de sa commune en Mayenne pour faire revivre son village natal

À seulement 24 ans, Benjamin Chaudet s'est lancé le défi de sa vie : reprendre le seul commerce de sa ville natale, La Chapelle-Craonnaise dans le Sud-Mayenne. Depuis le 18 juillet 2022, il est derrière le comptoir de son bar-restaurant, qui fait aussi épicerie, poste et bientôt banque ! C'est que Les Étangs Anciens est l'unique commerce de la commune.

Depuis le départ à la retraite de l'ancien propriétaire il y a deux ans, les 330 habitants de la commune n'avaient plus rien à proximité. "Forcément, il y a une pression, sourit Benjamin Chaudet. Je me dis qu'il ne fallait pas que je me loupe parce que les gens attendaient que ça. Il n'y a que moi, personne d'autre."

"C'était mort, il n'y avait plus rien dans la commune"

C'était le rêve du jeune Capello-Craonnais d'un jour ouvrir son propre restaurant, après avoir toujours travaillé dans la restauration puis dans la pâtisserie. La crise sanitaire a accéléré les choses. "Quand j'ai vu que le restaurant de La Chapelle-Craonnaise fermait et qu'avec le Covid-19, il n'y avait plus rien dans la commune, que c'était mort, je me suis dit 'allez hop ! On y va !"

Se retrouver, sociabiliser, se regrouper

Benjamin Chaudet a pu s'appuyer sur la Ville et la communauté de communes, propriétaire des murs du restaurant. "Aussi ça leur plaisait que ce soit un enfant du pays qui reprenne. Vu que je suis originaire de La Chapelle-Craonnaise, je connais bien les lieux et les gens." Une immense satisfaction en effet pour le maire de la commune Gérard Lecot. "Avoir un dernier commerce, c'est aussi avoir un lieu social, un lieu de rencontre, un lieu d'échanges aussi, insiste-t-il. Avec la pandémie et tous les confinements, les gens ont besoin maintenant de se retrouver, de socialiser et de se regrouper." Les 330 habitants de la commune vont donc pouvoir se retrouver tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche.

Contact : L'Étangs Anciens, 11 rue de la Mairie, La Chapelle-Craonnaise 02 43 37 26 79 etangsanciens@gmail.com