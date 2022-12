A 31bis : Une visite pour mieux comprendre les variantes de l'autoroute

Depuis le 21 novembre dernier, une concertation publique est ouverte pour le projet A31 bis. Cette nouvelle autoroute prévoit de contourner Thionville pour désengorger cet axe du sillon lorrain, particulièrement saturé. Ce samedi, la région a organisé une visite, ouverte à tous, des différents sites concernés par les tracés de l'A31bis.

Pour les personnes présentes dans le bus, il est difficile d'imaginer à quoi pourraient bien ressembler les quatre variantes de l'autoroute. Le bus s'arrête au bord d'une forêt, "c'est ici que passerait la variante F10", explique Paul Bouzid, il travaille au service transport de la DREAL (la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement) Grand Est, c'est le directeur du projet en quelque sorte.

Une vingtaine de personne l'écoutent attentivement, parmi elles, il y a Anne, une habitante de Florange : "Maintenant ce projet devient plus concret pour moi, on s'imagine à quoi ça pourrait ressembler, et on peut poser toutes nos questions, c'est à ça que ça sert la concertation."

La plupart des personnes présentes sont directement concernées par un des tracés de la futur autoroute. C'est le cas de Sébastien. Il a acheté une maison à Florange il y a un an, si c'est le tracé F5 qui est choisi, il risque d'être exproprié. "Je voulais voir exactement à quoi ça pouvait ressembler, je viens d'acheter une maison et je m'aperçois qu'elle risque d'être rasée. On a choisi Florange pour la forêt et là on se dit qu'il va y avoir une autoroute, je ne veux pas qu'on me prenne ma maison", déplore-t-il.

Les quatre variantes à l'étude pour l'A31bis. © Radio France

Quatre variantes à l'étude

Pour l'instant, quatre variantes du projet A31 bis sont étudiées.

Une variante F4 prévoit un tunnel depuis l'échangeur de Sainte-Agathe de l'A30 pour traverser Florange avant de rejoindre l'actuel A31 à l'ouest de Thionville. Un coût estimé entre 510 et 630 millions d'euros.

Une variante F5 prévoit un tunnel de surface pour traverser Florange. Avec un coût estimé entre 290 et 360 euros. Cependant, des expropriations sont nécessaires pour réaliser cette variante.

Une même variante F5 mais avec un tunnel profond cette fois. Son coût serait de l'ordre de 530 à 640 millions d'euros. Mais cette variante implique l'extraction d'un volume important de terres polluées, car le tunnel passerait sous la cokerie de Sérémange-Erzange.

Et enfin une variante F10. Le tracé réutilise l'autoroute A31 jusqu'à l'échangeur de Guénange, puis se poursuit jusqu'au sud de Thionville en parallèle du tracé actuel, il franchirait la Moselle par un nouveau viaduc. Son coût serait compris entre 380 et 470 millions d'euros.

Lors de cette visite, aucune des variantes de l'A31bis n'a fait l'unanimité. La concertation aura lieu jusqu'au 3 février 2023.