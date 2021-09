À 400 mètres de l'usine AZF, la rue Bernadette est toujours chargée d'histoire

La rue Bernadette a été l'une des plus sinistrées par la catastrophe d'AZF il y a 20 ans. Située dans le quartier Papus à Toulouse, elle est à moins d'un kilomètre de l'ancienne usine à vol d'oiseaux. 20 ans après, les anciens riverains qui ont vécu l'explosion se livrent.

Nicole et Pierre devant leur maison rue Bernadette à Toulouse.

Dans le quartier Papus à Toulouse, la rue Bernadette évoque forcément quelque chose pour les Toulousains. Elle se situe à moins d'un kilomètre de l'ancienne usine AZF. Le 21 septembre 2001, la rue n'était que gravats, une voie fantôme. Au fil des années, la plupart des sinistrés ont quitté le quartier même si quelques-uns sont restés après la reconstruction de leur maison.

20 ans après, les stigmates de l'explosion ne sont plus visibles mais l'Histoire, elle, reste. © Radio France - Louis Fontaine

"Ma maison ? Une décapotable !"

Si la plupart des habitants de la rue Bernadette sont arrivés après l'explosion, d'autres n'ont pas pu faire une croix malgré le choc raconté par Bruno, 65 ans, depuis 1998 dans cette rue chargée d'histoire.

"Avec la force de l'explosion, j'ai cru que c'était une voiture piégée juste devant ma porte. Évidemment, ensuite, toutes les tuiles tombent. J'avais une maison décapotable. Hallucinant. Scène cocasse avec mon voisin. Il sort en pyjama. On s'est retrouvé dehors et le temps qu'on discute, il y avait des petits bouts de ferraille, mais pas très lourds, qui volaient comme des feuilles mortes et qui tombaient dans la rue. Les gens étaient hébétés."

Quitter notre maison ? Jamais, c'est l'histoire de nos enfants, notre famille - un couple de riverains

Le deuil est fait ?

Dans la rue Bernadette, il y a désormais plus de nouveaux habitants que d'anciens riverains. En arrivant par hasard, il faut connaître ce qu'il s'est passé pour comprendre ce qu'il s'est passé ici. Yoan est arrivé il y a 2 ans, il a l'impression d'être dans une rue simplement "passante".

"Les gens ne se livrent pas sur ce qu'ils ont vécu de près ou de loin. Ils passent vraiment à autre chose. Les stigmates sur eux ou sur leur maison, dans cette rue qui a été touchée on ne les voit pas. C'est très rare. Il faut vraiment tomber sur quelqu'un qui était là et qui a envie de parler. Moi, j'ai rarement eu ce genre de personne face à moi. Le monument qui est installé au bout de la rue Bernadette, c'est intéressant parce que si proche, il nous rappelle que 31 personnes sont mortes. Maintenant, il y a le lycée, le TER, on oublierait presque ce qu'il s'est passé il y a 20 ans."