À 53 jours de l'étape mayennaise du Tour de France, il y avait déjà un air de fête ce samedi

Des sportifs de haut niveau, des Mayennais, des personnalités du monde du sport et des élus étaient tous réunis ce samedi pour effectuer la reconnaissance du parcours du contre-la-montre entre Changé et Laval le 30 juin prochain. Le patron du Tour, Christian Prudhomme était également présent.

Le Département de la Mayenne avait choisi ce samedi 8 mai pour inviter le patron du Tour de France, Christian Prudhomme. Une date pas du tout choisie au hasard, puisque c'est dans 53 jours que le Tour fera escale en Mayenne. Une première depuis 22 ans. Des Mayennais accompagnés de sportifs de haut niveau et d'anciens coureurs cyclistes ont même eu l'opportunité de reconnaître le parcours en effectuant les 27 kilomètres du contre-la-montre entre Changé et Laval.

A quelques minutes du départ de Changé pour les participants du jour. © Radio France - Gildas Menguy

Pendant que certains pédalaient, c'est en minibus que les élus et Christian Prudhomme ont effectué la reconnaissance du parcours. Avec un arrêt dans chaque commune traversée. L'occasion pour les maires de présenter au directeur du Tour de France, toutes les animations qui sont prévues le 30 juin.

Pour Christian Prudhomme, "le Tour, c'est bien sûr la plus grande course cycliste du monde, mais c'est aussi le lien entre les gens, ce sont des sourires au bord de la route. Il y a une vraie fierté pour les communes à accueillir le Tour. Le Tour va partout, c'est-à-dire que le Tour de mes rêves, ce n'est pas forcément celui qui passe au Galibier, à l'Alpe d'Huez ou sur les pavés, c'est celui qui passe devant chez moi. Ça va chez les gens. Le Tour, ce sont des très grandes villes, des villes moyennes et ce sont des petites communes. Et c'est ça qui fait la force du Tour, c'est que ça va partout !"

Christian Prudhomme s'est arrêté dans chaque commune concernée par le tracé du contre-la-montre du 30 juin, ici à Saint-Jean-sur-Mayenne. © Radio France - Gildas Menguy

A l'issue des 27 kilomètres, tout le monde était ravi de son après-midi. Les cyclistes d'un jour ou un plus aguerris ont apprécié. Et ils auront forcément un regard différent sur la course le 30 juin prochain, devant leur écran de télévision ou sur le bord de la route.