"A 55 ans, travailler je sais faire !" : la croisade d'un Vosgien pour l'emploi

Senones, France

Il a été boulanger, assureur, hôtelier-restaurateur, il a escorté des convois exceptionnels. Jean Antoine se retrouve, à bientôt 55 ans, sans emploi depuis la fermeture du magasin de sa femme, en décembre dernier. Cet habitant de Senones (Vosges) se lance ce vendredi dans un "tour de France du travail" car après quatre mois de chômage, il se sent "comme un lion en cage".

"Je peux balayer les rues de ma commune ou d'une autre. Je peux mettre des aliments en rayon dans un supermarché, je peux être gardien de nuit, je peux livrer des colis. Travailler, je sais faire !" - Jean Antoine

Mais le constat est rude : 247 CV envoyés et aucune proposition d'emploi. Pour Jean Antoine, c'est clairement son âge qui crée un frein. "J'ai arrêté de mettre ma date de naissance sur mes papiers et quand je me présente à un rendez-vous, j'ai l'impression de venir d'une autre planète. On me regarde et la première réflexion, c'est : "mais vous avez quel âge ?" C'est quand même aberrant, c'est une forme de discrimination alors qu'on veut encore travailler, transmettre."

D'où ce périple de plus de 3 200 km à vélo qui va l'emmener à Mulhouse, Bourg-en-Bresse, Nîmes, Pau, La Rochelle, Brest, Orléans, Paris avant son retour en Lorraine, prévu fin août. "Je veux me prouver que je suis encore un homme valable, que je suis encore capable de faire quelque chose de ma vie !"

Jean Antoine a lancé une cagnotte pour payer ses nuits en camping. Pour se nourrir, il est en contact avec une agence intérim chargée de lui trouver une journée de travail à chacune de ses étapes. Lors de son passage à Paris cet été, il espère rencontrer Emmanuel Macron et le sensibiliser à la question du chômage des quinquagénaires.