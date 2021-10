A 6 mois de la présidentielle, les maires d'Alsace déjà très sollicités pour des parrainages

Les maires d'Alsace reçoivent déjà de nombreuses demandes de parrainages de candidats à la présidentielle, à six mois de l'élection. Mais ce sont surtout les "petits candidats" qui s'y prennent très tôt et font le siège des mairies

C'est déjà la course aux parrainages. La présidentielle, c'est dans six mois et les candidats putatifs sont déjà en train de démarcher les élus pour obtenir les précieuses 500 signatures, obligatoires pour être candidat officiel à la magistrature suprême. C'est vrai aussi en Alsace, où les maires, surtout ruraux, sont déjà très demandés.

Certains maires ont même déjà reçu une dizaine de demandes de parrainages. C'est le cas de Denis Ruxer maire de Saint-Pierre, village de 600 habitants situé entre Strasbourg et Sélestat. "Dans les classiques, il y a Dupont Aignan, et aussi des gens inconnus au bataillon qui demandent un parrainage avec la profession de foi qui l'accompagne" explique le maire.

Entre conviction personnelle et diversité

Les candidats potentiels se bousculent donc auprès des élus. Le maire de Thal Malmoutier a déjà reçu une demande du député béarnais Jean Lassalle. Le parti animaliste s'est aussi manifesté dans de nombreux villages. Et les maires sont souvent tiraillés entre conviction personnelle et volonté de promouvoir la diversité des candidats explique Jacques Cornec, maire de Bourgheim et président des maires ruraux du Bas-Rhin : "Certains disent ah oui, je vais soutenir le petit parce que le grand n'a pas besoin de chercher des parrainages, d'autres savent pour quelle formation politique ils vont voter, mais c'est vrai qu'effectivement il y a une tentation qu'il y ait plus de diversité" dit-il.

Le maire de Saint-Pierre, lui, donnera bien sa signature : "Cela permet de faire vivre la démocratie, bien que certains doutent que nous soyons encore dans un pays démocratique" sourit Denis Ruxer.

Les maires conseillers départementaux, régionaux ou députés ont jusqu'à début mars 2022 pour renvoyer leurs parrainages.