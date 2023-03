"A 60 ans, on est déjà tout cassé", ces Sarthois contre la réforme des retraites

Loin des mégaphones et des slogans des manifestations, la CFDT Sarthe a cette fois misé sur des témoignages forts pour s'opposer à la réforme des retraites. Le syndicat a donné la parole ce lundi 13 mars à plusieurs de ses adhérents, dans des domaines d'activité très diverses, pour revenir sur les conséquences du projet de loi sur leur condition de travail.

"Je ne travaillerai pas jusqu'à 64 ans parce que..."

Le rendez-vous est donné dans les locaux de la CFDT Sarthe, au Mans, où patientent plusieurs délégués d'entreprise assis en ronde sur des chaises. "Je propose qu'on fasse un tour de parole", lance Arnaud Réguerre, secrétaire départemental, en désignant l'un des représentants du personnel présents. "Je suis Eric Dernelle, j'ai 48 ans et je suis agent d'accueil en déchetterie", commence le salarié, regard fatigué par la nuit qu'il vient de passer, si je ne veux pas aller jusqu'à 64 ans, c'est par rapport aux condition physiques."

Le syndiqué décrit alors son quotidien : "On est tout le temps dehors, dans les intempéries, on a tout le temps les mains dans la merde, l'insalubrité et puis beaucoup de charges lourdes à porter." Son témoignage terminé, la parole est ensuite donnée à Isabelle, 43 ans, auxiliaire de vie à "Familles de la Sarthe", au Mans.

Elle, aussi, dénonce un rythme de travail qu'elle ne pourra pas tenir jusqu'à 64 ans. "Déjà, de base, à 60 ans, on est déjà tout cassé ", lâche la déléguée syndicale, avant d'en venir aux conséquences sur son état de santé : "C'est le dos qui prend, ce sont les jambes, les bras, les poignets... C'est un peu tout qui casse au fur et à mesure... " Une situation qui engendre des arrêts de travail, et oblige les collègues à prendre le relais.

Quel avenir pour les salariés séniors ?

La réforme des retraites aura aussi d'importants effets sur le monde du travail en lui-même. Les délégués syndicaux craignent que les salariés séniors, ceux en fin de carrière, soient placés en incapacité de travail. "Il n'y a aucune personne chez nous qui ira jusqu'à 64 ans parce qu'on est usé par les gestes répétitifs", grimace Bruno Beunardeau, représentant du personnel à la Socopa de Cherré Au.

"Quand on a des gens en inaptitude, qu'est-ce qui se passe ?", interroge à son tour Virginie Girard, déléguée CFDT à Colart, avant de répondre, eh bien, ils passent sur l'assurance chômage. Un moment, l'entreprise a beau être bienveillante avec ses salariés, quand ils peuvent plus travailler, ils peuvent plus travailler... Et tout simplement, ils sont licenciés." Selon la déléguée syndicale, la réforme va ainsi générer de plus en plus de chômages chez les séniors, déjà en grande difficulté pour retrouver un emploi en raison de leur âge.

La CFDT espère interpeler l'opinion public en relayant ces témoignages forts. Le syndicat sera aussi en contact avec les députés de la Sarthe pour tenter de les convaincre de ne pas voter le projet de loi, qui arrive sous les yeux d'une commission mixte paritaire (CMP) ce mercredi 15 mars.