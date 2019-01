A 7 mois du G7 à Biarritz : tout savoir sur ce sommet mondial avec France Bleu Pays Basque

Le G7, aura lieu du 25 au 27 août 2019 à Biarritz, il réunira les chefs d'Etat des plus grandes puissances économiques mondiales. A 7 mois de l'échéance France Bleu Pays Basque répond à toutes les questions pratiques que vous pouvez vous poser sur l'organisation et les conséquences du sommet.

Biarritz, France

En août, Emmanuel Macron recevra Donald Trump, Angela Merkel, Justin Trudeau, Guiseppe Conte, Shinzo Abe et Theresa May à Biarritz. Seront également présents les chefs de gouvernement et les ministres des finances de ces 7 pays mais aussi le président de la Commission Européenne et le président du Conseil Européen. Cet événement aura un écho mondial et il aura aussi des conséquences majeures sur notre vie quotidienne sur la Côte Basque.

A 7 mois du G7, France Bleu Pays Basque invite Michel Veunac Maire de Biarritz et Hervé Jonathan sous-préfet de Bayonne, ils répondent à toutes vos questions ce vendredi à partir de 18 heures.

Sécurité, circulation, périmètre de contrôle, comment s’organisera l’un des plus grands sommets du monde en pleine saison estivale au Pays Basque ?

