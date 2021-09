À 74 ans, Anne parcourt 110 km en fauteuil roulant pour sensibiliser au manque d'accessibilité

Anne Morelli-Jagu est partie le 5 septembre du cimetière américain de Suresnes et a prévu d'arriver au cimetière américain de Colleville-sur-Mer (Calvados) le 15 septembre prochain : huit étapes et plus de 110 kilomètres au compteur. Lorsqu'elle était valide, la septuagénaire aurait aimé faire le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais "avec la retraite, les problèmes de santé sont arrivés" le projet n'a jamais abouti et, en fauteuil depuis quatre ans, elle a dû revoir ses plans.

Idée initiale rejoindre Lisieux, comme Isabelle Nanty dans le film La Belle histoire de Claude Lelouch, "c'était plus abordable et surtout j'ai vu qu'il y avait des centres de dialyse pas trop éloignés les uns des autres" explique-t-elle, touchée depuis quatre ans par une dégénérescence osseuse

Je veux que les pouvoirs publics se rendent compte des difficultés qu'on a à circuler - Anne Morelli-Jagu

L'objectif du périple "Un fauteuil sur la route" expliqué par Anne Morelli-Jagu Copier

Anne Morelli-Jagu est arrivée en Normandie le mercredi 7 septembre avec au compteur 24 kilomètres entre Saint-Georges-Motel et Bueil, première de ses quatre étapes dans l'Eure.

Un circuit dans les rues d’Évreux

Jeudi, six kilomètres dans les rues d’Évreux au programme de la pétillante septuagénaire avant de rejoindre l'hôpital pour y effectuer sa dialyse, dont elle a besoin tous les deux jours. Accompagnée par des membres du Lions Club de Suresnes et des bénévoles de la Croix-Rouge française, Anne Morelli-Jagu s'apprête à quitter son hôtel pour rejoindre la mairie où elle sera reçue par Francine Maragliano, l'adjointe au maire en charge des personnes en situation de handicap, de l'accessibilité et de l'aide aux victimes.

Mais avant de partir, il faut changer les batteries. Une batterie de fauteuil lui permet de tenir une demie-journée, soit dix kilomètres envrion en fonction du terrain © Radio France - Laurent Philippot

400 mètres la rue Feray et la place du Général de Gaulle réalisés sans trop d'encombre.

REPORTAGE - En fauteuil roulant électrique avec Anne Morelli-Jagu dans les rues d’Évreux Copier

Devant la sortie véhicule de la gendarmerie surgit la première et seule grosse difficulté du circuit, le trottoir est trop haut : "Je ne sais pas par où je vais passer" se désole-t-elle, "j'ai peur de casser un essieu". Heureusement, ses accompagnateurs lui proposent leur aide sans quoi elle aurait été obligée de rebrousser chemin.

La hauteur du trottoir devant la grille de la gendarmerie, rue Beltrame, est la première difficulté rencontrée par Anne Morelli-Jagu à Évreux © Radio France - Laurent Philippot

La suite du trajet s'effectue sans encombre à part un petit ralentissement devant les locaux de la police municipale

Objet du délit, ces tuyaux d'évacuation qui obligent Anne à rouler au pas © Radio France - Laurent Philippot

Une fois arrivée place Sepmanville, Anne Morelli-Jagu fonce à six kilomètres par heure, "c'est une autoroute" rigole-t-elle, appréciant la qualité de "roulage" de la place de Gaulle et l'architecture du beffroi.

Un accueil chaleureux

Sur le parvis de l'hôtel de ville, Francine Maragliano est déjà là. L'adjointe en charge du handicap et de l'accessibilité, ceinte de son écharpe tricolore, les bras chargés de cadeaux pour la visiteuse du jour, souligne l'effort de la municipalité pour rendre la ville plus accessible : "Par exemple, cet année, on a refait huit kilomètres de trottoirs pour les personnes âgées, pour les mamans avec des poussettes" explique-t-elle concédant qu'il faudra du temps pour faire d’Évreux une ville "confortable pour tous".

Le mot handicap devrait toujours se conjuguer au pluriel - Anne Morelli-Jagu

L'élue, toujours passionnée, saisit la balle au bond : "Avez-vous vu les pancartes que nous avons mises dans notre ville pour dire : soyez vigilants, 80% des handicaps sont invisibles ?", la questionne-t-elle.

Sur la place de Gualle, Francine Maragliano montre à Anne Morelli-Jagu le rail qui permet de guider les personnes aveugles ou malvoyantes jusqu'à la mairie ou à la médiathèque © Radio France - Laurent Philippot

La ville est "même en avance par rapport à d'autres communes, c'est une prise de conscience qu'on ne rencontre pas nécessairement partout" lui répond Anne Morelli-Jagu. Francine Maragliano a le sourire jusqu'aux oreilles. Évreux a déjà été distinguée deux fois par la Commission européenne pour son engagement dans l'accessibilité.

