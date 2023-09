A 76 ans, Marcel Goux remporte une médaille d'or au championnat national cycliste des élus

Il a soulevé son vélo au dessus de sa tête, après avoir passé la ligne d'arrivée! Marcel Goux a laissé exploser sa joie samedi 16 septembre au championnat national cycliste des élus et anciens élus. Ce Creusois, ex-conseiller municipal d'Aulon, a remporté l'épreuve de course en ligne dans la catégorie des plus de 70 ans.

110 participants venus de toute la France

Chaque année, cette compétition réunit des cyclistes venus de toute la France. Ils étaient 110 le weekend dernier en Moselle, dont trois élus creusois. Les coureurs s'affrontent par catégorie d'âge dans deux épreuves : un contre-la-montre et une course en ligne.

A 76 ans, Marcel Goux a pris la deuxième place du contre-la-montre. Il s'est ensuite imposé dans la course en ligne. Une vingtaine de coureurs étaient inscrits dans sa catégorie.

Marcel Goux sur la première marche du podium. © Radio France - Marcel Goux

Ce passionné de vélo a encore des étoiles dans les yeux en repensant à sa prestation sur ce circuit d'une quarantaine de kilomètres : " Je suis parti dans une bosse et ils ne m'ont plus revu. Je crois que le deuxième est arrivé cinq minutes après moi".

Cette première place est une récompense pour tous les sacrifices consentis par Marcel Goux et sa famille. Ce dernier s'entraine tous les jours et passe de nombreux weekends en compétition : " Un maillot comme ça, à l'échelle nationale, ça ne s'oublie pas. C'est phénoménal!" se réjouit cet ancien agriculteur. L'an dernier déjà, le Creusois s'était imposé dans les deux épreuves des + de 70 ans.

Marcel Goux avait organisé une édition de cette compétition en Creuse

Marcel Goux participait pour la 7e fois au championnat national cycliste des élus. En 2017, il a même organisé cette compétition en Creuse, à Saint-Dizier-Leyrenne.

Il n'est pas le seul élu creusois à s'être illustré durant le weekend. Frédéric Théret, élu à Gouzon, revient avec la médaille de bronze au contre la montre chez les 50/60 ans.