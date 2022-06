À 88 ans, cette mayennaise fabrique des capes de super-héros pour les enfants hospitalisés

On vous parlait de cette belle initiative sur France Bleu Mayenne : depuis le mois de mai, les enfants hospitalisés à Laval portent une cape de super-héros pour se rendre au bloc opératoire... Des capes confectionnées par une mayennaise de 88 ans : Reine Rossignol.

Reine Rossignol et sa machine à coudre, c'est toute une histoire. "J'ai eu ma première machine à coudre à l'âge de 16 ans, ma mère me l'a payée quand j'ai eu mon CAP couture", raconte l'habitante de Mayenne. Désormais, à 88 ans, sa machine à coudre l'accompagne toujours. "Si jamais je devais aller en Ehpad, je pense que je devrais prendre ma machine à coudre avec moi, même si je n'arrive plus à l'utiliser d'ici là", s'amuse-t-elle.

Dans un album envoyé par sa famille, Reine Rossignol garde en souvenir une photo d'une patiente de l'hôpital de Laval, portant l'une des capes qu'elle a fabriqué. © Radio France - Cécile Da Costa

C'est vrai que ce n'est pas drôle d'aller au bloc opératoire, même nous-mêmes grandes personnes on est un peu effrayés

Régulièrement sa chambre se transforme en atelier de couture, c'est donc tout naturellement que sa petite-fille, qui travaille désormais à l'hôpital de Laval, s'est tournée vers elle. "Gentiment elle m'a dit : mémé, est-ce que tu pourrais faire des capes pour les enfants qui vont aller au bloc opératoire ? J'ai répondu oui, à condition d'avoir un modèle", se souvient l'octogénaire. En quelques jours, deux petites capes sont confectionnées : l'une blanche à motifs colorés, l'autre noire.

Et depuis, Reine Rossignol les imagine sur le dos des petits patients de l'hôpital de Laval. "Je pense qu'ils sont contents d'avoir ça sur le dos, il vont au bloc opératoire sans y penser, en souriant... et j'imagine en dansant, parce que ça doit sans doute les exciter d'avoir une grande cape sur le dos", sourie-t-elle. "C'est vrai que ce n'est pas drôle d'aller au bloc opératoire, même nous-mêmes grandes personnes on est un peu effrayés."

Toujours prête pour aider

Ce n'est pas la première fois que Reine se sert de sa super machine à coudre pour rendre service aux autres. Pendant la crise du Covid-19, elle a cousu près de 150 masques. Elle fabrique régulièrement des costumes pour les enfants et leurs spectacles de fin d'année. Et c'est sans compter tout ce qu'elle confectionne pour ses nombreux petits enfants.

L'important pour elle, c'est de s'occuper. "Celui qui ne sait pas s'occuper doit certainement trouver le temps long. Moi ça fait des années que je suis à la retraite et je n'ai pas vu le temps passer", explique-t-elle. Et si on lui propose, Reine Rossignol n'exclut pas de fabriquer d'avantage de petites capes pour les enfants hospitalisés. "Maintenant que j'en ai fait deux, je sais les faire", se réjouit-elle.