A 88 ans, il est élu depuis 36 ans au Châtelard : portrait du maire le plus âgé de Creuse

Châtelard, Creuse, France

Au bout de six mandats, Robert Raillard raccroche son écharpe de maire. Celui qui va fêter son 89e anniversaire en mars ne se représente pas aux élections municipales. Agriculteur à la retraite, il a été élu pour la première fois en mai 1983 au Châtelard, une petite commune de 32 habitants au sud d'Auzances (Creuse). C'est le maire le plus âgé du département.

Il commence sa carrière politique comme conseiller municipal aux côtés de son père. Il aime raconter qu'il n'a jamais voulu être maire : "En 1983 j'ai fait campagne mais je n'étais pas tête de liste. Or les conseillers municipaux ont voté pour moi, j'ai dit "vous êtes fous !" Mais j'ai bien été obligé d'accepter."

"Ici on ne fait pas de politique"

Au fil des années, il y prend goût : "C'est très intéressant, je ne me suis pas ennuyé, j'adore le contact avec les gens et on apprend plein de choses !" Lors des dernières élections municipales, en 2014, il avait déjà pris la décision d'arrêter, mais il a craqué deux mois avant le scrutin : "Je me suis dit "tu vas t'embêter, retournes-y !" Ma femme m'a dit que je ne serais pas élu mais manque de pot, j'ai eu toutes les voix (rires)" Cette année, cependant, il ne reviendra pas sur sa décision : "Il faut bien s'arrêter un moment et laisser la place aux jeunes !"

Pendant trente-six ans, il reste fidèle à un même principe : "J'ai toujours été sans étiquette. Ici, on ne fait pas de politique !" Sa plus grande fierté : la restauration de la chapelle. Il a également rénové les routes, réparé le toit de la mairie et refait les allés du cimetière. "C'est pas Limoges ou Guéret ici, il y a quand même moins de boulot, on n'a pas de piscine ou de stade de foot", plaisante-t-il.

"Être maire est de plus en plus difficile"

Selon Robert Raillard, la fonction de maire a beaucoup évolué depuis les années 1980. "Les dotations ont baissé, pour les petites communes comme nous c'est de plus en plus compliqué." Selon lui, rien ne vaut le travail d'un ou d'une bonne secrétaire de mairie pour monter les dossiers et demander des subventions. Il conseille néanmoins aux jeunes de se lancer : "J'ai passé une très bonne mandature."

Les habitants comprennent qu'il ne se représente pas mais Robert Raillard, avec son béret et son grand sourire, reste une figure de Châtelard. André, notamment, va le regretter : "C'est un peu l'ancêtre du village !" Peter aussi l'apprécie beaucoup : "C'est un homme charmant." Son âge ne lui pas de problème : "Vous savez, on est tous vieux ici (rires)." Une question circule dans le village : qui pour lui succéder ? Robert Raillard assure qu'il a sa petite idée. L'une de ses voisines, Muriel, assure "y réfléchir", mais pour l'instant, rien d'officiel.