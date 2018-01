Hédé-Bazouges, France

Gabin Rioual Hesry est passionné de vélo. Jeune habitant de Hédé-Bazouges, en Ille-et-Vilaine, il est inscrit au club de Thorigné. C'est son Papylou qui lui a transmis le virus. Pendant les vacances, il roule régulièrement avec son grand-père Brestois, Louis. "Comme il commence à veillir, il roule plus très vite mais il roule encore très bien!", glousse Gabin.

Le jeune breton a été inspiré par un autre garçon , un malouin de 12 ans, qui a, l'été dernier, relié Saint-Malo à Bergerac pour rejoindre le Tour de France: "J'ai voulu faire un défi aussi. Mon grand-père a déjà fait trois fois le Paris-Brest-Paris. Alors, j'ai choisi ce parcours.". Le Papylou est à fond derrière son petit-fils. Les parents n'ont pas pris au sérieux, tout de suite, leur garçon mais ils se sont laissés persuader. "On a réfléchi et on s'est dit pourquoi pas. Et puis ce ne sera pas une course mais de l'endurance.", explique le père, Vincent. "Et ce sera la chose la plus difficile pour Gabin. Il faudra qu'il prenne l'habitude de rouler plus lentement.". L'entrainement spécifique va débuter ce mois-ci. "On va allonger les sorties et on va essayer de lui faire passer un maximum de temps sur la selle, pour qu'il s'habitue et qu'il n'ait pas de désagrément.". Les 617 kms se feront, du 22 au 20 avril prochain, en sept étapes, avec des pauses, sans pression, ni limite de temps.

Trois générations de cyclistes - Emmanuelle Rioual Hesry

Nous roulerons en famille, Papylou, moi et mon papa

Pour ce défi sportif, tout le monde est mobilisé. "Nous roulerons en famille, Papylou, moi et mon papa. Je ne suis pas inquiet.". La maman médecin, Emmanuelle, fera l'assistance tout au long du parcours: "On a loué un camping-car pour l'occasion. Et donc je vais suivre mon papa, mon mari et mon fils. Tout ce qui est confort et nutrition, ce sera pour moi. ". En plus, la soeur jumelle de Gabin, Lila, sera présente sur les trois dernières étapes. "Ce sera vraiment une aventure familiale!". Le défi sera aussi solidaire. Les dons collectés à l'occasion de ce challenge seront reversés à l'association Vaincre la Mucoviscidose. "J'ai une amie d'enfance qui est atteinte de cette maladie et mon mari, ancien chercheur en biologie, est sensible aux difficultés financières de la recherche en général", précise Emmanuelle. La famille vient d'ouvrir aussi une cagnotte sur leetchi.com . Un coup de pouce pour financer la logistique et quelques équipements.