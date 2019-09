A 9 ans, cette Anglaise amputée des deux jambes va défiler à la Fashion week de Paris

Après New-York, Daisy-May Demetre défilera au sommet de la Tour Eiffel, fin septembre, à l'occasion de la Fashion week. Amputée des deux jambes à cause d'une malformation, elle est devenue mannequin et a été invitée à défiler par la marque pour enfant Lulu et Gigi.

Paris, France

Elle pourrait bien prendre plus la lumière que les plus célèbres mannequins de la planète, le 27 septembre prochain, au sommet de la Tour Eiffel. Daisy-May Demetre, amputée des deux jambes à cause d'une hémimélie fibulaire, une malformation des membres inférieurs - va défiler sur le tapis rouge de la prochaine Fashion week de Paris (du 23 septembre au 1er octobre). La fillette de 9 ans, originaire de Birmingham en Angleterre, a été invitée par la maison de couture spécialisée dans la mode pour enfant, Lulu et Gigi.

Après New York, Paris

"Notre superbe ambassadrice, Daisy-May Demetre, va être la première enfant double-amputée à défiler", annonçait la marque sur Instagram, fin août. "Après New York, Paris", confirmait la jeune mannequin le 1er septembre sur sa page Facebook. Elle avait aussi déjà été l'ambassadrice de la Fashion week kids de Londres, repérée par l'agence Art Heart Fashion qui veut amener plus de diversité sur les tapis des défilés de mode.