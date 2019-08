VIDEO - A 90 et 96 ans, ils se redisent "oui" à Montpellier

Montpellier, France

A quelques heures de passer devant l'hôtel, Louis 96 ans, reconnaît une certaine euphorie. "Moi je me sens comme à 20 ans, c'est formidable" ajoute sa femme Francine, 90 ans. Après donc 50 ans de vie commune et comme ils se l'étaient promis dans leurs jeunes années, tous les deux s'apprêtent à renouveler leurs voeux.

Comme une évidence

Leur rencontre est l'histoire d'un coup de foudre. Ils ont alors chacun de leur côté une vie de famille. "C'est moi la coupable, sourit Francine. Quand je l'ai vu et qu'il m'a posé les yeux dessus, je ne pouvais plus parler mais je me suis dit cet homme, il est sur moi! Comme une évidence." Louis n'attendra que quelques jours pour lui avouer: "c'est une femme comme vous qu'il me faut. ça sentait le bonheur!"

Le serment de se remarier

Ils quittent leur conjoint respectif et se marient. Mais leur statut de divorcés ne les autorise pas à le faire à l'église, ils devront se contenter d'une union civile. "On ne pensait pas finir aussi vieux mais je lui disais, si au bout de 50 ans on en encore là, ça on le fera. Maintenant on est libre de a faire. On sera en paix". Et comme souvent Louis finit la phrase de sa femme: "ça, c'est l'apothéose de notre fin de vie".

Leur famille recomposée compte six enfants et désormais 15 petits-enfants, 21 arrière-petits-enfants et bientôt un huitième arrière-arrière-petit-enfant. Cinq générations!

Le mariage dont ils auraient rêvé à 20 ans.

Le mariage, qu'il prépare depuis si longtemps, devait se faire en petit comité, très simplement. Mais ce couple si peu ordinaire a ému une commerçante à laquelle il faisait appel pour la réception. Hélène Weiss qui loue de la vaisselle vintage se propose de leur organiser la cérémonie gratuitement. Elle entraîne avec elle d'autres professionnels pour faire de cet événement le mariage dont ils auraient rêvé à 20 ans. "La cérémonie sera grandiose, raconte Louis. Avec les orgues et une cantatrice, des fleurs, un super traiteur, un camion servira des boissons à la sortie de l'église. C'est totalement inattendu pour nous. On se sent portés".

La robe, on l'a achetée ensemble et il m'a appellée "ma princesse" quand il m'a vue avec ! Il aura attendu 50 ans pour m'appeler ma princesse!

Louis sera en bleu tout à l'heure à l'église. Francine dans une longue robe rose poudré. "Parce que ça adoucit le teint. On a besoin de s'arranger à 90 ans. ", dit-elle dans un éclat de rire. Puis il y aura le bal. La danse est leur passion commune, leur activité du dimanche. _"_Le Fox trot, la java, la polka et en ce moment on apprend la danse gitane". Pas de mariage sans bal digne de ce nom.

"On va profiter de cette journée le plus possible", disent-ils en choeur. "Allons, tout devrait bien se passer... Sauf si tu me dis non", lui souffle-t-elle dans un sourire.

Un costume bleu pour Louis et une robe rose poudrée pour Francine © Radio France - Marie Ciavatti

Les mariés ont demandé à ce que les prestataires qui les ont aidés soient cités: Traiteur Cabiron, Botanique et vieilles dentelles, A fleur de peau, Louise & Juliette, Vidéaste jawen-production, Photographe charlenepelut.com, Antoine Caupert Production, Chant Lyrique astrid-desaintvictor.com