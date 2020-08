À 93 ans, Jacques Pottier continue de faire des patrouilles incendies dans les Albères

"J'ai toujours la flamme." Jamais avare de jeu de mots, Jacques Pottier fait partie de ces gens là. Ces personnes engagées un jour, qui n'ont jamais pu couper le cordon. Lui c'était pendant 31 ans chez les sapeurs-pompiers de Paris. Et depuis quatre ans, depuis qu'il est arrivé à Port-Vendres pour rejoindre son fils Alain, Jacques a rejoint la réserve intercommunale de la sécurité civile (RISC) de la Côte Vermeille.

"On ne peut pas oublier le métier"

Cet ancien commandant des sapeurs-pompiers de Paris va fêter ses 94 ans en septembre prochain. Une fois par mois, il participe aux patrouilles organisées pour notamment surveiller le massif des Albères. "On part alors pour 7 heures, et pour moi ça compte presque double mais ça ne fait rien. On est pris dans le feu de l'action. Sauf qu'on a un peu mal aux pattes le soir", en souri Jacques Pottier.

Lui qui a tout connu à la BSPP, ne ratte jamais une occasion de patrouiller. "On ne peut pas oublier le métier. Et à Port-Vendres, j'ai retrouvé cette action [...] On fait le tour des Albères, de la Côte Vermeille. On rencontre des passants, des caravaniers, on échange avec eux. Des fois on fait la police aussi, on rouspète ! Et à tout moment nous pouvons intervenir sur un départ d'incendie. Après on appelle d'abord les secours, nous ne sommes pas pompiers !"

Je préfère l'action" ─ Jacques Pottier

L'homme est semble-t-il, surtout heureux de pouvoir sortir de la monotonie de sa maison de retraite à Port-Vendres afin de retrouver ses premiers amours. "À la résidence, les pauv' gars sont en général dans leur fauteuil, devant la télé. Ils ne font rien. Moi ça ne va pas ! Je préfère l'action, puis de toute façon je m'entretiens physiquement pour ça."

Un engagement exemplaire

_Yoga, gymnastique, balade... Une suractivité qui force le respect de son fils, Alain. "J'admire ça, il est tellement passionné. Sauf qu'il va de l'avant, il prend de l'âge et il ne faut pas qu'il tombe. Mais lui aimerait faire de la randonnée, à pied ou en vélo, et du cheval ! Même si je vois bien que cela lui fait plaisir de continuer cet engagement. Il faut simplement qu'il fasse attention."_

Un engagement récompensé par le maire de Port-Vendres, le 14 juillet dernier. Grégory Marty lui a remis la médaille de la ville. "On a l'impression que rien n’atteint Jacques. C'est impressionnant. Il est toujours volontaire, toujours enthousiaste. Il surmonte tout, il a un mental à toutes épreuves [...] Pour nous, pour la jeunesse, c'est un exemple", explique l'édile. "Et l'aide que les bénévoles comme lui apportent, à travers la RISC, est considérable dans la préservation de nos massifs."

Le secret de Jacques pour être en forme, à bientôt 94 ans : "toujours sortir de table avec une petite faim ! histoire d'être prêt à faire de l'exercice si besoin".