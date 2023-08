À Abbeville, elles s'occupent des chats errants matin et soir depuis quarante ans

Ce sont trois bonnes fées qui viennent au secours des chats errants d'Abbeville, dans la Somme : Geneviève, Évelyne et Claudine consacrent leurs journées et leur économies à nourrir et prendre soin des félins. Cela fait même 40 ans que ça dure pour l'une d'entre elles.

À 77 ans, Geneviève Bonard, vient depuis 40 ans au même endroit, quelle que soit la météo, sur le parking face à la médiathèque d'Abbeville, s'occuper deux fois par jour de ses petits protégés : Ulysse, Moustache, Minette ou encore Grisette. "On a quand même du boulot, fait-elle remarquer. Mais c'est ma passion depuis toujours !"

Geneviève a calculé : son budget croquettes, terrines et médicaments pour ces chats errants lui coûte plus de 200 euros par mois. La flambée des prix n'a rien arrangé dernièrement : le prix des croquettes a augmenté de 18% en un an. "On tire sur la corde et on se prive sur autre chose, on fait passer les chats d'abord, décrit Évelyne. Je ne vais pas en vacances, je ne vais pas chez le coiffeur, je n'ai pas beaucoup de loisirs. On les aime !"

Vous pouvez retrouver ces dames et ces nombreux chats tous les soirs à 18h10 avenue du port à Abbeville, sur le parking face à la médiathèque. N'hésitez pas à apporter un paquet de croquettes pour les aider, mais pas du premier prix, les chats sont habitués aux croquettes de luxe !