À Abbeville, une classe de maternelle consacrée aux enfants autistes va ouvrir à la rentrée 2021

Sept enfants, âgés de 3 à 6 ans, seront scolarisés dès septembre dans cette unité consacrée aux enfants autistes. L'objectif est de permettre à ces élèves de rejoindre une scolarité plus classique par la suite. Il s'agit de la troisième UEMA dans la Somme, après celles de Chaulnes et Amiens.

Bientôt une classe pour les enfants avec des troubles autistiques à Abbeville. Elle ouvrira en septembre 2021, pour la rentrée des classes, au sein de l'école maternelle Thuison, située rue des Nattiers, près du centre-ville. Sept enfants, âgés de 3 à 6 ans, y seront scolarisés dès septembre 2021 ; la classe est d'ores-et-déjà complète pour cette rentrée 2021. Après Amiens et Chaulnes, il s'agit de la troisième Unité d'Enseignement en Maternelle Autisme (UEMA) dans la Somme : le projet est porté par l'Adapei 80, la communauté d'agglomération de la Baie de Somme et l'Agence régionale de Santé des Hauts-de-France. La première rentrée aura lieu le 20 septembre prochain.

Permettre aux enfants autistes de rejoindre ensuite une scolarité plus classique

Une aile entière de l'école maternelle Thuison, qui doit subir quelques travaux cet été, sera réservée à cette UEMA : "Il y aura une salle de classe, un hall d'accueil ; puis deux salles pour permettre aux enfants d'avoir un peu de repos et de répit, et enfin une pièce pour un accompagnement individuel des élèves", détaille Mickaël Garet, le directeur de l'Institut médico-éducatif d'Abbeville. Cette structure est gérée par l'Adapei 80, une association qui défend l'inclusion des personnes handicapées.

Une salle de classe et deux salles pour permettre aux enfants d'avoir un peu de repos et de répit

Cette UEMA s'adapte donc au rythme et aux besoins des enfants autistes, qui sont souvent hypersensibles au bruit et à la lumière. En parallèle, ces élèves de l'UEMA auront aussi des temps communs avec leurs camarades des autres classes, afin de garder un lien avec une scolarité plus classique : "_L'objectif, à la sortie de l'UEMA, pour la rentrée en CP, c'est de rejoindre des classes plus "normales"_, avec des personnels comme des accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH), ou de rejoindre des établissements adaptés comme les Instituts médico-éducatifs", conclut Mickaël Garet.

Des postes encore à pourvoir dans cette unité d'enseignement

Cette Unité d'Enseignement en Maternelle Autisme était un engagement de campagne de Pascal Demarthe, le maire d'Abbeville et président de la communauté d'agglomération de la Baie de Somme : "Quand on sait que des familles sont sur liste d'attente ou sont obligées de conduire leurs enfants dans des centres en Belgique... Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience de l'Education nationale et des Agences régionales de santé", détaille-t-il. Cette UEMA permet ainsi de couvrir l'ouest du département de la Somme ; il est ouvert à tous les enfants, même si pour cette première rentrée les enfants viennent principalement d'Abbeville et du Vimeu.

Un psychomotricien, un ergothérapeute et un orthophoniste recherchés pour cette UEMA

Cette Unité accueillera des enseignants, mais aussi du personnel médico-social. L'UEMA d'Abbeville est d'ailleurs à la recherche pour cette rentrée 2021 d'un psychomotricien, un ergothérapeute et un orthophoniste. Si vous êtes intéréssés par ces postes, il faut contacter l'Institut médico-éducatif d'Abbeville, situé chemin des Postes (03 22 20 70 80). Une formation sera délivrée début septembre aux professionnels recrutés.