A Acheux-en-Amiénois, dans la Somme, des maisons inclusives, alternatives à l'Ehpad

C'est une courbe qui ne cesse de croître, celle de la part des personnes âgées dans la population française. 9,5 millions d'entre nous ont plus de 75 ans. Leur nombre a doublé en 40 ans. Et face aux enjeux, multiples de la dépendance et de la prise en charge de nos aînés, un modèle se développe : les maisons inclusives. Elles sont faîtes pour des personnes qui ne peuvent plus vivre chez elles mais qui sont encore autonomes et qui n'ont pas leur place en Ehpad.

Reportage à la résidence inclusive d'Acheux-en-Amiénois Copier

Ici c'est chez moi !

Dans la Somme une structure pionnière a ouvert il y a cinq mois à Acheux-en-Amiénois, dans le pays du Coquelicot. Douze locataires y ont posé leurs cartons depuis le mois de juin dernier. Yvonne Crépel, 87 ans vit au numéro 4, dans une maison cosy et assez spacieuse. "Bienvenue chez moi, vous voyez j'ai amené mes plantes, mes affaires, ma cuisine qui me suit depuis 50 ans", dit-elle dans un sourire en nous accueillant.

Yvonne Crépel, l'une des locataires de la résidence inclusive Copier

Yvonne a quitté sa grande ferme du Pas de Calais. Une séparation difficile mais qu'elle ne regrette plus. Elle s'est rapprochée de sa petite fille, a trouvé ici une maison qui lui plait, des services, des voisins-amis, des animations, les médecins et les infirmières ne sont pas loin. La bonne formule pour Marion Champagnac, coordinatrice de l'accueil de jour et des maisons inclusives et pour Béatrice Grossemy, la directrice de la maison d'accueil et des services qui compte 155 salariés et qui accompagne un millier de personnes sous des formes différentes.

Yvonne Crépel, chez elle avec Marion Champagnac, la coordinatrice de la résidence inclusive © Radio France - François Sauvestre

"C'est un intermédiaire qui permet à ces personnes de rompre leur solitude, de se rapprocher de leurs enfants ou petits-enfants, tout en ayant une sécurité et des services qui vont être adaptés à leurs besoins. C'est vraiment une prestation à la carte. J'aime à dire que ce projet de résidence inclusive, c'est vraiment une vie collective, dans le respect de l'individualité de chacun", précise Béatrice Grossemy.

Béatrice Grossemy (à gauche) et Marion Champagnac s'occupent de la résidence inclusive © Radio France - François Sauvestre

Ce qui plaît à Claude Tavart, 84 ans, arrivé ici en octobre après avoir quitté sa grande maison de Warloy-Baillon qui n'était plus adaptée pour lui. "On est chez soi, on fait ce que l'on veut. Je sors beaucoup, j'ai la chance de conduire encore et j'ai beaucoup d'amis, je suis invité souvent à dîner le soir, quand je rentre il est minuit. On ne pourrait pas faire ça en Ehpad ou ailleurs. C'est la liberté !"

Faible coût pour les locataires

Une liberté à moindre coût, car c'est l'Amsom, bailleur social qui possède les lieux, le reste à charge ne dépasse pas les 300 euros par mois et la plupart des activités sont gratuites, car la maison inclusive est aussi financée par l'Agence Régionale de Santé et le Conseil Départemental de la Somme. Ce qui fait dire à Béatrice Grossemy que cette formule, permise par la loi Elan de 2018 a de l'avenir devant elle. "Il faut que cela se multiplie, car les locataires sont dans un cocon. Et puis après, si l'état de santé se décline, on peut tout à fait réenvisager l'Ehpad, d'ailleurs pour certaines personnes on sait évidemment que ce sera ce projet là. Mais on moins on s'est donné du temps, on s'est sécurisé, on a sécurisé les familles et on a profité de quelques années sympas, chez soi avec toute une équipe qui est là pour vous faciliter la vie."