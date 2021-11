A Agneaux, les soutiens de la jeune guinéenne Adama se mobilisent

"Je suis atterrée et je refuse cette décision". Dans sa cuisine des Halles gourmandes, la restauratrice agnelaise Mathilde Sengier accuse le coup à son tour. Son apprentie Adama a reçu jeudi 18 novembre un refus de son titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français.

Adama, c'est unejeune guinéenne arrivée en France en janvier 2017 après avoir fui son pays où elle était maltraitée. Dans la cuisine du restaurant où elle est apprentie depuis juillet dernier, Adama raconte le mariage forcée à 13 ans avec cet homme de 48 ans qui avait déjà 2 femmes, cette grossesse non voulue à 14 ans et toute cette brutalité quotidienne :

Depuis son arrivée en France en 2017, Adama a repris des études, obtenu un premier CAP et depuis l'été dernier, elle est embauchée en contrat d'apprentissage. "Je veux devenir autonome et vivre comme les autres, c'est mon objectif". Elle a également un petit garçon de 20 mois.

L'arrêté de la préfecture stipule que "le doute subsiste quant aux risques qu'elle prétend encourir en cas de retour dans son pays [la Guinée]".

Ce refus de titre de séjour est incompréhensible, clament aujourd'hui ses soutiens à commencer par sa patronne. Pour Mathilde Sengier, son apprentie est un exemple d'intégration :

C'est une battante. Malgré tout ce qu'elle a vécu, elle est toujours joyeuse, toujours courageuse, passionnée par ce qu'elle fait avec l'envie d'apprendre. Elle est très bien intégrée, elle a un contrat de travail. On a du mal à trouver des apprentis et là, Adama, en plus, c'est une super employée, elle est très très motivée, jamais en retard, jamais absente. Et on lui dit de repartir ! C'est pas acceptable et en faisant ça, on l'envoie au casse-pipe.