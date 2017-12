Aix-en-Provence, France

"Je perds une heure par jour dans les bouchons". Patrick, livreur dans la région d'Aix en Provence, ne sait plus comment éviter les embouteillages provoqués par les innombrables chantiers : la L2 à Marseille, la RD9, le BHNS à Aix en Provence. Des chantiers qui s'ajoutent à des travaux de voiries déjà prévus dans plusieurs communes.

"Je ne prends plus ma voiture aux heures de pointe", une habitante d'Aix-en-Provence.

A Aix en Provence les quartiers Vasarély, Shumann, et Encagnane sont saturés chaque matin et chaque soir aux heures de pointe. En cause : les travaux du Bus à Haut Niveau de Service qui doivent durer jusqu'en septembre 2019 et qui ont démarré cet été. Un chantier colossal qui va restructurer tout le sud de la ville en dédiant aux transports en commun des voies spécifiques. A la rentrée 2019, la ligne s’étendra sur 7,2 km entre le parking Krypton et Saint-Mitre-Les-Remparts, elle desservira 19 stations avec un temps de parcours garanti puisque les futurs bus circuleront à 80% sur site propre.

"Il faut en passer par là", Alexandre Gallèse, adjoint à la circulation

Pour l'adjoint en charge de la circulation à Aix, Alexandre Gallèse, "il faut en passer par là". "Je suis conscient de la gêne occasionnée, mais il faut bien comprendre que c'est un chantier colossal qui va réhabiliter des quartiers qui n'ont subi aucune évolution depuis 40 ans".

'Il faut prendre son mal en patience", Christine, aixoise.

En attendant les aixois ne circulent plus que sur une voie, au milieu des travaux, sur une partie du futur parcours. "Je ne prends plus ma voiture aux heures de pointe" affirme Jeanne. "C'est une catastrophe renchérit Laure, les camions, les bus, les voitures, ça fait peur ". Certains jours comme le mardi, le jeudi, mais également le vendredi soir, les bouchons remontent jusqu'aux autoroutes, et même jusqu'aux entrées nord de la ville. "Il faut prendre son mal en patience" préconise Christine. "C'est un mal pour un bien, ça réduira la circulation dans deux ans" se rassure Jérôme, qui, en attendant, circule... à vélo !